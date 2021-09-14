“مجمع اللغة العربية الأردني” يطلق مسابقة فنية بمناسبة المئوية

عمان – الغد – أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، أول من أمس، عن إطلاق جائزة في فنون الرسم والنصب النحتي والجدارية للكبار من عمر اثنين وعشرين عاماً فما فوق، في دورتها الأولى للعام 2021م، على مستوى المملكة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وتهدف الجائزة، وفق بيان صحفي صادر عن المجمع، إلى إبراز موضوعات الثورة العربية الكبرى، ودور المجمع، ومسيرته، وأهمية اللغة العربية.

كما تعنى بتحفيز الفنانين الأردنيين على ابتكار أعمال فنية مستوحاة من البيئة الأردنية، تحاكي تاريخ الأردن العريق، وتبرز صورة الإنسان أغلى ما نملك، وتعمل على الارتقاء بالذائقة الفنية، وتعزيز ثقافة الإبداع.

وتغطي الجائزة فنون الجدارية بحيث لا يقل حجم العمل عن (4) أمتار مربعة ولا يزيد على (10) أمتار مربعة، واللوحة بحيث لا يقل حجم العمل عن (70×100سم) ولا يزيد على (150×150سم)، والنصب النحتي بحيث لا يقل حجم العمل عن (100سم) ولا يزيد على (200سم).

وبحسب البيان، أكد المشرفون على الجائزة، أنها مخصصة للأردنيين فقط، وتشترط عدم التقدم لأكثر من عمل فني في الحقل الواحد من حقول الجائزة، مع التنويه أن للمتقدم حرية استخدام الخامات المستخدمة في العمل الفني.

وطالب المشرفون بأن يكون العمل الفني مبتكراً ويمثل المناسبة وغير مشارك في مسابقة أخرى، ويحق للمجمع التصرف بالأعمال المقدمة في حال فوزها بالطريقة التي يراها من حيث النشر أو مشاركتها في محافل ومعارض عربية ودولية، ولا تجوز المطالبة بالأعمال غير الفائزة بعد تاريخ 15/1/2022م.

وحول المعايير الخاصة بلجان التحكيم، أشار المشرفون إلى أن المَجمع سيتولى عملية التحكيم بالتعاون مع خبراء من ذوي الاختصاص في الفنون المشار إليها، ويحق للجنة تقسيم الجوائز حسب ما تراه مناسباً، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى (3000) دينار، والجائزة الثانية (2000) دينار، والجائزة الثالثة (1000) دينار.