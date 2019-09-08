ثقافة

“مجمع اللغة” يطلق الدورة الرابعة للمسابقات الثقافية

منذ 3 ساعات
مجمع اللغة العربية

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عمان- أعلن مجمع اللغة العربية، أمس، عن إطلاق الدورة الرابعة لمسابقاته هذا العام بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.
وقال المجمع، في بيان، إن المسابقات تشتمل على جوائز متعددة لدعم اللغة العربية والاحتفاء بها، وهي جائزة أفضل كتاب مترجَم إلى اللغة العربية وفي حقول محددة، ومسابقة بعنوان”أحب لغتي العربية” للأطفال من سن 7-12 و13-18 مقسمة إلى أربع فئات: الرسم، الخط العربي، النصوص النثرية/أفضل نص نثري “قصة، مقالة، خاطرة، مقامة، ورسالة”، وقراءة في كتاب/ المطالعة، ومسابقة أفضل كتاب مؤلف في تاريخ الأردن، وجائزة لفن الخط العربي، بالإضافة لمسابقة بعنوان: “لغتي هويتي”، وتشتمل على جائزتين؛ جائزة أفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية، وأفضل مبادرة لغوية. وتهدف الدورة لنشر الوعي اللغوي والتوجيه بأهمية اللغة العربية لغة القرآن والحديث الشريف.-(بترا)

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