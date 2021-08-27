مجموعات قوية في قرعة الدوري الاوروبي

اسطنبول – سحبت اليوم الجمعة في اسطنبول قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم لموسم 2021-2022 وجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: ليون (فرنسا)، رينجرز (اسكتلندا)، سبارتا براغ (تشيكيا)، بروندبي (الدنمارك).

المجموعة الثانية: موناكو (فرنسا)، أيندهوفن (هولندا)، ريال سوسييداد (إسبانيا)، شتورم غراتس (النمسا).

المجموعة الثالثة: نابولي (إيطاليا)، ليستر سيتي (إنجلترا)، سبارتاك موسكو (روسيا)، ليغيا وارسو (بولندا).

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس (اليونان)، أينتراخت فرانكفورت (المانيا)، فنربغتشه (تركيا)، أنتورب (بلجيكا).

المجموعة الخامسة: لاتسيو (إيطاليا)، لوكوموتيف موسكو (روسيا)، مرسيليا (فرنسا)، غلطة سراي (تركيا).

المجموعة السادسة: براغا (البرتغال)، النجم الاحمر (صربيا)، لودوغوريتس (بلغاريا)، ميدتيلاند (الدنمارك).

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن (المانيا)، سلتيك (اسكتلندا)، ريال بيتيس (اسبانيا)، فيرينتسفاروش (المجر).

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب (كرواتيا)، غنك (بلجيكا)، وست هام (انكلترا)، رابيد فيينا (النمسا). -(أ ف ب)