مجموعة أبو خضر للسيارات تحتفل بالافتتاح الرسمي لصالة عرض BMW Motorrad في الأردن

أقامت مجموعة أبو خضر للسيارات حفلاً خاصاً بحضور عددٍ من محبي الدراجات النارية والمهتمين، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام، وذلك إيذاناً بافتتاح صالة العرض الجديدة المخصصة لـ BMW Motorrad والتي ستقدّم مجموعة واسعة من الطّرازات الفريدة من الدراجات النارية الأحدث من الشركة العالمية BMW.

وخلال الحفل الذي أقيم في صالة العرض الجديدة بمنطقة البيادر وادي السير في ذات مبنى الصيانة وخدمة ما بعد البيع التابع للمجموعة والمخصّص لـــ BMW، أعلن القائمون على مجموعة أبو خضر للسيارات أن الدّراجات النارية التي سيتم عرضها تعتبر الأحدث عالمياً وتتضمّن مواصفات خاصة ومن موديلات متعدّدة، إلى جانب أن أسعارها ستكون مناسبة للسّوق الأردني.

كما أفاد فريق عمل أبو خضر للسيارات أن المجموعة الجديدة لدراجات BMW ستشتمل على موديلات ركوب عادية وأخرى رياضية لتناسب أذواق واحتياجات زبائنها، كما أنها ستمتاز بأنها تحتوي أحدث التقنيات وأكثرها أمناً.

وعلّق السيد نقولا أبو خضر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو خضر قائلاً: “تعتبر BMW Motorrad واحدة من أهم علامات الدراجات العالمية والتي تشتهر بإبداعاتها وتقنياتها العالية، ومع تطورها الدائم بات من الضروري أن تعكس مرافق وخدمات البيع وما بعد البيع ذلك المستوى التقني العالي. فقد استثمرت مجموعتنا في إطلاق هذا المعرض من أجل توفير أفضل وأعلى معايير الخدمة لجميع مالكي علامة BMW Motorrad العالمية مع مركز الصيانة الحالي و الذي يعد واحداً من أحدث مراكز الصيانة في المملكة”.