مجموعة أكور تعزز تواجدها في الأردن مع افتتاح فندق موڤنبيك عمان بهذا الافتتاح في العاصمة عمان، تفخر أكور باضافة المنشأة التاسعة لها في المملكة

عززت مجموعة أكور، العالمية والمتميزة في عالم الضيافة، وجودها في الأردن من خلال افتتاحها لفندق موڤنبيك عمان اليوم، وهو الفندق التاسع التابع للمجموعة في الأردن.

ويندرج هذا الافتتاح ضمن خطة التوسعة والتطوير التي تقوم بها المجموعة والتي تكللت بضم فندق مكون من 218 غرفة في منطقة حيوية في العاصمة عمان، وإعادة تسميته تحت علامة موفنبيك، حيث تم تجديد وتحديث الفندق بما يتماشى مع معايير فنادق ومنتجعات موڤنبيك العالمية واسمها المتميز في عالم الضيافة، ليصبح جاهزاً لاستقبال ضيوفه اعتباراً من اليوم.

يقع فندق موڤنبيك عمان، وهو الأول في عمان والسادس في الأردن ضمن منتجعات وفنادق موفنبيك الأردن التابعة لمجموعة أكور، في موقع استراتيجي في غرب عمان، بالقرب من منطقة تجارية مركزية ومراكز تسوق ومعالم ثقافية مهمة بما في ذلك القلعة ومعبد هرقل، ومتحف السيارات الملكي وعلى بعد 30 دقيقة فقط من مطار الملكة علياء الدولي.

ويتوقع أن يلاقي الفندق بهويته الجديدة إقبالاً قوياً وأن يصبح وجهة مهمة للاجتماعات والمناسبات والترفيه يقصدها سكان العاصمة وزوارها نظراً للاسم المتميز الذي يحمله والتواجد القوي في سوق السياحة الأردنية.

وقال مايكل نوجنت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات – مجموعة أكور في منطقة بلاد الشام والباكستان: “يعتبر رفع علم يحمل اسم موڤنبيك لأول مرة في مدينة عمان حدثاً هاماً لتعزيز تواجد فنادق ومنتجعات موڤنبيك في المملكة بعد تواجدها في العقبة, البترا والبحر الميت.”

“يشكل الفندق الجديد إضافة رائعة لمجموعة الفنادق التابعة لمجموعة أكور إضافة إلى فندق فيرمونت عمان، وفندق لو جراند – الذي سيتم تغيير اسمه لاحقا ليصبح “سوفيتيل” عمان وفندق إيبيس، مجموعة متميزة من الفنادق التي تعد مقصداً للمسافرين ورجال الأعمال وخياراً متميزاً للإقامة بمستويات فخمة في العاصمة.”

يضم فندق موڤنبيك عمان 218 غرفة وجناحاً والعديد من المرافق بما في ذلك أربعة مطاعم وسبعة قاعات اجتماعات وقاعة احتفالات كبيرة تستوعب 1200 شخص بالاضافة لبركة خارجية ومركز صحي , ساونا ,جاكوزي ,طابق لرجال الأعمال وصالة خاصة بهم.

ويوفر الفندق جناحاً فخماً في الطابق العلوي وشرفة مزودة بجاكوزي ويتميز بإطلالة رائعة على مدينة عمان. يمكن للضيوف المقيمين التمتع بعدد من المزايا جزء من برنامج الولاء.

تعزز مجموعة فنادق ومنتجعات موڤنبيك الأردن التزامها بمتطلبات السوق في الأردن، حيث أكمل موڤنبيك البحر الميت مشروع تحديث وتجديد زارا سبا الذي تبلغ مساحته 6000 متر مربع وتم الاعلان عن افتتاح زارا سبا في منتجع موڤنبيك بترا لهذا الصيف.

يتميز فندق وريزيدنس موڤنبيك العقبة بمطعم Red Sea Grill، كما تم افتتاح فندق موڤنبيك البترا قلعة الأنباط بعد أن تم تجديده بتصميمه الخلاب على طراز القلعة المطل على جبل هارون ووادي موسى.

وعملت مجموعة أكور في الأردن في السنوات الأخيرة على تعزيز انتشارها بثلاثة منشأت أخرى تشمل فيرمونت عمّان، الذي تم افتتاحه عام 2017 كأول فندق فيرمونت في المملكة، ولو جراند عمّان، الذي سيعاد تسميته ليصبح قريباً فندق سوفيتيل عمّان بعد التجديد، وفندق إيبيس عمّان.