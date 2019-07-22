مجموعة اتش اس…حلم يتحقق والبداية من الأردن

بدء المهندس هاني السحولي المدير العام لمجموعة أتش أس للاستشارات الهندسية والعمرانية وهو على مقاعد الدراسة الجامعية في الأردن في الفترة ما بين عام 1992 إلى 1997 ، بدراسة الفرص المتاحة لبدء مشروعه الخاص عقب التخرج مستفيدا من افكار شبابية ومقترحات عايشها على مقاعد الدراسة.

من اليمن نشأت الفكرة وانتشرت عالميا ليستقر مكتبها الإقليمي والمسؤول عن تنفيذ اغلب مشروعاتها في المنطقة العربية وأفريقيا وشرق آسيا في الأردن، حيث يقول السحولي ان مكتب الأردن هو مركز العمليات الذي تخرج منه كل الدراسات والتصاميم و كل عمل خاص بالمجموعة .

ويضيف أن الكوادر البشرية العاملة معه بمختلف مجالات عمله تعرف كيف تخرج وتنفذ المطلوب لكل مشروع وفق رؤية متكاملة ساعدت المجموعة على تحقيق إنجازات كبيرة حتى الأن من خلال مشاريع عملاقة على مستوى الإقليم و العالم .

ويقول: إن الكفاءات الأردنية تتميز بالدقة والخبرة الكبيرة والأداء المتميز، ولديهم رغبة واهتمام بالنجاح وأثبات قدراتهم حينما تتاح لهم الفرص.

وأشار إلى أن الأردن بيئة جاذبة للاستثمار لما يتمتع به من استقرار وامن، وتميز موقعه الجغرافي وقربه من الأسواق المستهدفة وعلاقاته السياسية الجيدة مع الجميع تسهل على القطاع الخاص الدخول لأسواق دول اخرى وبمختلف المجالات.

وعن مجموعة إتش إس يقول السحولي : إنها بدأت كمكتب متخصص بالدراسات والاستشارات ، ونظرا لتميزها واتباعها الأسلوب الحديث في الإدارة تمكنت وخلال فترة قياسية من التحول لشركة عالمية منافسة بعد تنفيذها لمشاريع في الدول العربية و الأفريقية وشرق آسيا ، بل أن المجموعة بنجاحها وكوادرها وخبرتها باتت تقود الائتلافات لمشاريع كبرى إقليمية و دولية.

وتمتلك المجموعة وفقا للمهندس السحولي وبعد اكثر من عشرين عام من عملها، مجموعة مكونة من عدد من الشركات الاستشارية الهندسية الإقليمية التي تعمل تحت رايتها وتتبع أنظمتها لضمان أداء جيد وجودة عالية وتنتشر: في كندا، بريطانيا ،دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية، جزر القمر ، جمهورية أرض الصومال، أندونيسيا ، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وإندونيسيا.

وأشار إلى أن السوق الأردني يحوي قدرات تنافسية كبيرة فيما تعلق بمشروعات البنى التحتية ، اذ يوفر المناخ الملائم للعمل ، داعيا في هذا الاطار أن يكون التخطيط طويل الأمد لتتمكن الدولة من تقديم أفضل الخدمات لا سيما في ضل مع تزايد الضغوط وتضاعف إعداد السكان واستمرار أزمات المنطقة.

وأكد ضرورة أن تعتني الحكومة الأردنية بتطوير التشريعات الاستثمارية والتركيز على تنشيط الاقتصاد بخطط تتضمن الحد من إجراءات البيروقراطية وإدخال التطورات التقنية وطرق الاتصال الحديثة بعملها لتسهيل حركة رأس المال وعمل الشركات والمستثمرين.

و أضاف السحولي انه لا بد من ابرام اتفاقيات من خلال شراكات مع مؤسسات محلية لنساهم في دفع عجلة الإقتصاد الاردني

وأكد ان المجموعة ستستهدف مشاريع اردنية مموله من المنح الخارجية للأردن، من خلال الائتلافات مع الشركات المحلية،

وبين أن مكتب الشركة في الاردن يقدم برامج تدريبية لخريجين الجامعات ويؤهلهم للدخول الى سوق العمل، لافتا الى ان الشركة توظف عددا من المتدربين المتفوقين.

وتنفذ مجموعة إتش إس حاليا مشروعات كبرى لمؤسسات دولية ولحكومات الدول في الأمارات العربية المتحدة ،الجمهورية اليمنية ، أفغانستان ، جزر القمر ، وعدد من دول أفريقيا

حيث عملت خلال مسيرتها التي تجاوزت العشرين عاما في أكثر من 225 مشروعا في مختلف الاختصاصات الهندسية موزعة في 20 دولة و يعمل حاليا مع المجموعة أكثر من 250 موظف