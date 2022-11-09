مجموعة البركة: %22 ارتفاع صافي دخل عائد المساهمين

عمان-الغد- أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (“المجموعة”)، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2022.

وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 41 مليون دولار أميركي للربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 34 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة) مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 22 %.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 3.41 سنتاً أميركياً للربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 2.8 سنتاً أميركياً لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

وسجّل صافي دخل المجموعة ارتفاعاً بنسبة 50 % ليبلغ 70 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 46 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام 2021 (معدلة).

كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 39 % ليصل إلى 305 ملايين دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 220 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في ايلول 2022، فقد حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 126 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 79 مليون دولار أميركي لنفس الفترة في عام 2021 (معدلة)، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 59 ٪. ويرجع ذلك إلى الأداء الأفضل لوحدات المجموعة والمساهمة الكبيرة في الدخل من التمويل والاستثمار.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفّض للسهم في الأرباح 9.09 سنتاً أميركياً للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 مقارنة مع 5.26 سنتاً أميركياً لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

وقد أدّى التحسن المستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية والضغط على النفقات إلى ارتفاع مجموع صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 ليبلغ 207 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع 118 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من العام الماضي (معدلة)، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 75 %.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 42 % ليصل إلى 974 مليون دولار أميركي للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022 مقارنة مع 685 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة)، ويعود ذلك إلى التحسن في الأداء المالي لوحدات المجموعة، مما أدى إلى ارتفاع الدخل.

كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.31 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 1.36 مليار دولار أميركي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 4 % بسبب تأثير العملات الأجنبية في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها. وارتفع مجموع الحقوق بنسبة 1 % ليبلغ 2.02 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2022، مقارنةً مع 2 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، ويعود ذلك إلى ازدياد الحصص غير المسيطرة.

وتعليقًا على أداء المجموعة ونتائجها خلال الربع الثالث من عام 2022، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: “لقد واصلنا تحقيق نتائج ممتازة خلال الفترة، ونحن سعداء بالأداء القوي لوحداتنا على الرغم من التحديات التي نُواجهُها في عدد من الأسواق التي نعمل فيها، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة التمويل. وسوف تستمر استراتيجيتنا في التركيز على الأسواق التي تحقق عوائد أعلى”.