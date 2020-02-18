مجموعة البركة المصرفية ترعى قمة المدفوعات الإلكترونية

المنامة- أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن رعايتها النسخة الثالثة من قمة المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي تنظمها شركة إيست ميد البريطانية وذلك خلال الفترة من 8-9 ابريل 2020 بفندق الخليج، وقد وقع اتفاقية الرعاية عن المجموعة السيد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة وعن إيست ميد السيد عيسى سيار المدير الإقليمي للشركة. حضر حفل التوقيع السيد طارق كاظم مدير عام قطاع الأعمال ببنك البركة الإسلامي.

وبالمناسبة عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية قائلا:” يسعدنا جدا أن نكون الراعي الذهبي لقمة المدفوعات الإلكترونية وأن ندعمها للسنة الثالثة على التوالي. إن دعمنا تنظيم هذه الفعالية المهمة على أرض مملكة البحرين يساهم دون شك في الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أفضل السياسات والتطبيقات الناجحة على المستويين المحلي والدولي من جهة ومن جهة أخرى تعريف المشاركين بأحدث المنتجات والمشاريع التي تنفذها مجموعة البركة والوحدات المصرفية والمكاتب التمثيلية التابعة لها والمنتشرة في سبعة عشر بلدا وتدير أكثر من 700 فرع “. وأكد الأستاذ يوسف:” إن دعمنا لهذه القمة والتي يرعاها مشكورا مصرف البحرين المركزي يصب ويتماشى مع سياسات وتوجه حكومة مملكة البحرين في جعل البحرين مركزا رائدا للتكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط”.

وأضاف عدنان قائلا:” تمر الصناعة المصرفية بتحولات كبيرة مع تطور ونمو الاقتصاد المعرفي الرقمي، وقد استطاعت المجموعة وخلال السنوات القليلة الماضية مواكبة التغييرات المتسارعة في مجال الدفع الإلكتروني وحققت نجاحات منقطعة النظير من خلال إحداث تغييرات إدارية هيكلية نوعية واستحداث وسائل مبتكرة في عملية الدفع الالكتروني وكذلك تقديم الكثير من التسهيلات الميسرة والمنتجات المتنوعة للمؤسسات والافراد مما ساهم في تنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها المجموعة الأمر الذي ساهم في توسع نصيب بنوك المجموعة في التعاملات التجارية والمصرفية وبالتالي من الحصة السوقية “.

من جهته، قال حمد عقاب، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي (البحرين)” نحن نؤمن ان مستقبل المصارف عالميا تتجه نحو الرقمنة. ولذلك رسمنا استراتيجيتنا للتحول الرقمي سعيا منا للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية. ومما لا شك فيه ان المدفوعات الإلكترونية هي أحد ركائز نجاحاتنا، حيث حصدت البركة جائزة مرموقة من ماستركارد؛ تقديرا لتحقيق أعلى معدلات الاستخدام الدولي لبطاقات ماستركارد الائتمانية في البحرين لعام 2019. وبذلك يسعدني ان أؤكد اننا ماضون في تقديم الأفضل لعملائنا وإيجاد حلول ومنتجات مبتكرة في مجال المدفوعات”.