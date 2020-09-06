“مجموعة البركة المصرفية” تعيد تعيين “سيكو” صانع سوق لأسهمها في البورصة



المنامة – أعلنت “مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب” عن إعادة تعيين “سيكو”، كصانع سوق لأسهما العادية المدرجة في بورصة البحرين، ويأتي ذلك وفقا لموافقة مصرف البحرين المركزي الصادرة في 27 آب (أغسطس) 2020 وموافقة مساهمو المجموعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السابق.

ويسمح الاتفاق لـ”سيكو”، إمكانية استخدام وإدارة 3 % من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة كحد أقصى لأنشطة صناعة السوق، بهدف تنشيط التداول على سهم “المجموعة” من خلال تعزيز عروض البيع والشراء في السوق وبذلك زيادة نسبة السيولة وضمان انعكاس القيمة السوقية الحقيقية على أداء أسهم المجموعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، أن الهدف من برنامج صناعة السوق هو تعزيز سيولة الأسهم في السوق مما ينعكس علس القيمة الحقيقية للأسهم وكذلك الأداء المتميز والمستقر للمجموعة.

وأضاف “نحن على ثقة بأن أي زيادة في سيولة أسهم المجموعة ستساهم في تعزيز اهتمام المستثمرين العالميين والمحليين بهذا السهم الذي يتم تداوله حاليا بأسعار محفزة وان برنامج صناعة السوق سوف يساهم في تضييق هذا الفارق في القيمة.