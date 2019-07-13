“مجموعة البركة” ترعى مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف

الكويت-الغد– تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البركة المصرفية والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبالتعاون مع المركز العالمي للتنمية المستدامة ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات الاقتصادية والإدارية والمالية، فعاليات “مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية الرابع للعام 2019″، برعاية فخرية من عدنان أحمد يوسف رئيس مجموعة البركة المصرفية السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وبرئاسة بدر بن عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، إضافة إلى تولي البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية رئاسة الهيئة الاستشارية للمؤتمر، وذلك بمقر وضيافة المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بتاريخ 16 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويقدم أوراق عمل المؤتمر قرابة 30 خبيرا خليجيا وعربيا ودوليا من المتخصصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة، إضافة إلى مجالات المسؤولية والشراكة المجتمعية. وسيتم خلال المؤتمر إطلاق وتدشين أول مرصد عالمي في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.

وتهدف اللجنة المنظمة للمؤتمر في دورته الرابعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها استعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية والإسلامية في مجال إبراز “دور القيادات المصرفية الإسلامية في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية”، والتعريف بمجالات الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والطريق لاستثمارها لتنمية المجتمعات العربية والإسلامية. وكذلك تسليط الضوء على دور المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في مجالات الخدمة المجتمعية. وسيتناول المؤتمر، عبر أوراق عمل علمية يقدمها خبراء مصرفيون واقتصاديون إضافة إلى متخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية، مجموعة من المحاور؛ أهمها القيادة المصرفية المعززة لابتكار المبادرات المجتمعية، واستعراض قصص وتجارب إبداعية في هذا الشأن، والتعريف بمكونات القيادة المؤثرة في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية. وكذلك استعراض الأدوات المهنية لتعظيم أثر القيادات المصرفية في تعزيز الشراكات المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، إضافة إلى ذلك، سيتم تناول دور قيادات الهيئات الشرعية في تعزيز ممارسات الشراكة والمسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وكذلك عرض ورقة عمل حول المرجعية المعيارية العالمية المعززة لدور القيادات المصرفية في قياس أداء المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية.

وستشارك بالمؤتمر قيادات من البنوك المركزية للتعريف بدورها المساند للقيادات المصرفية في ممارسة أعمال المسؤولية المجتمعية بين التشريعات والدور الرقابي عبر ورقة عمل علمية رصينة.

وأخيرا، سيتم تناول دور القيادات المصرفية وممارسات المسؤولية المجتمعية في تحقيق المواءمة بين الترويج الإعلامي والأثر المستدام. ويتكون المؤتمر من مجموعة من الفعاليات الرئيسة؛ أبرزها جلسات علمية تقدم فيها أوراق عمل من قبل خبراء دوليين في مجالات المؤسسات المالية والصيرفة الإسلامية والشراكة والمسؤولية المجتمعية، وكذلك إطلاق وتكريم الفائزين بجائزة التميز في مجالات المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية للعام 2019. كما ستقام فعاليات مصاحبة على هامش المؤتمر، منها تنظيم ملتقى تبادل الخبرات في مجال القيادة المصرفية المعززة لممارسات المسؤولية المجتمعية؛ إذ ستخصص خلاله جلسة علمية يقدم من خلالها المشاركون من قيادات المؤسسات المصرفية الدولية والإسلامية تجاربهم المتميزة في مجال تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية. كما سيتم تنظيم ورش عمل متخصصة على هامش فعاليات المؤتمر، منها ورشة عمل بعنوان “إعداد تقارير دولية للشراكة والمسؤولية المجتمعية لقطاع المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية”، وورشة عمل أخرى بعنوان “الابتكار في تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات الشراكة المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية”. علما أن المؤتمر في دورته الرابعة يتناول موضوع “القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية.. نماذج ناجحة ودروس مستفادة”.