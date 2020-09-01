مجموعة الحوراني تجدد اتفاقيتها مع أمنية لثلاث سنوات إضافية كمزود حصري لخدمات الاتصالات والإنترنت

عمان- الغد- تم تجديد اتفاقية مجموعة الحوراني ” الشركة الأردنية المتحدة للاستثمار التي تضم جامعة عمان الاهلية ” مع شركة أمنية لثلاث سنوات إضافية كمزود حصري لخدمات الاتصالات والإنترنت عالي السرعة .

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن مجموعة الحوراني رئيس هيئة المديرين د. ماهر الحوراني وعن شركة أمنية رئيسها التنفيذي، زياد شطارة، ستقوم أمنية بتقديم مجموعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات التابعة لمجموعة الحوراني، ومنها خدمات الانترنت وخدمات الأمن السيبراني وخدمات الاتصال الموحد ومجموعة متنوعة من باقات خدمات الاتصالات الخلوية وخدمة تتبع المركبات، كما ستمكّن هذه الاتفاقية كلا الطرفين من الحصول على العديد من الميزات المتبادلة.

واكد الدكتور ماهر الحوراني على الدور المميز الذي تؤديه شركة أمنية في خدمة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية قطاع الاتصالات من خلال توفيرها لخدمات الاتصالات الرائدة والمبتكرة وحلول الأعمال ذات القيمة المضافة العالية التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائها من الشركات وعلى رأسها “مجموعة الحوراني”.

وأضاف الدكتور الحوراني، “إن تجديد اتفاقية التعاون مع شركة أمنية لـ 3 سنوات إضافية سيساعد مجموعة الحوراني بمختلف شركاتها على تنمية وتطوير أعمالها إلى مستويات أكثر تقدماً، وبما يصب في مصلحة أهدافنا المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني استثمارياً وتعليمياً” إضافة إلى تأدية دورنا المجتمعي على أكمل وجه.

فيما قال شطارة : فخورون بتجديد اتفاقية التعاون مع مجموعة تعليمية واستثمارية عريقة كمجموعة الحوراني، وهذا التعاون الذي بدأ منذ العام 2012 دليل على حرصنا توفير مجموعة متكاملة ومتطورة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعملائنا من الأفراد والشركات لتمكينهم من تطوير أعمالهم وأهدافهم بفعالية واقتدار ومساعدتهم على تلبية احتياجات زبائنهم وبما يعزز من تنافسية هذه الشركات وإنتاجيتها في السوق المحلي.

وأشاد شطارة بمجموعة الحوراني وأدوارها الفاعلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياحية والتعليمية والمجتمعية، لافتاً إلى أن للمجموعة بصمات واضحة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي بشكل عام، ولها دور مميز على الصعيد التعليمي بشكل خاص من خلال جامعة عمّان الأهلية والتي أسهمت بإثراء مخرجات التعليم الجامعي وتزويد السوق المحلي بالكفاءات التعليمية.