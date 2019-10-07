مجموعة الدادا تطلق كتاب وصفات الشيف نضال البريحي

عمان– استكمالاً لشراكتها الاستراتجية ورعايتها للشيف الأردني نضال البريحي، أطلقت مجموعة الدادا للتجارة والاستثمار كتاب الطبخ الخاص بالشيف نضال في حفل أقيم في فندق شيراتون عمان النبيل.

وقد شهد الحفل توقيع كتاب الطبخ الخاص بالشيف نضال البريحي والذي يضم الكتاب 46 وصفة مميزة، ويعد إنجازاً جديداً في سجل الشيف البريحي، وخلال الحفل صرَح السيد نسيم الدادا، رئيس مجلس ادارة مجموعة الدادا للتجارة والاستثمار، بأن المجموعة لا تعنى فقط بتوفير أفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية وخدمات ما بعد البيع المتميزة، وإنما تسعى لخلق شراكات استراتيجية ذات منافع متعددة تخدم الجميع وتقدم لهم الفائدة.

وأضاف قائلاً: “نحن في مجموعة الدادا نسعى لنحقق أهداف الشراكات الاستراتيجية التي نعمل على تطويرها والتي تهدف لخدمة كافة شرائح السوق الأردني، وكلي فخر بأن يثمر تعاوننا مع الشيف نضال البريحي سفير علامتنا التجارية عن هذا العمل المتميز والذي سيكون دليلاً لمحبي الطهي لتحضير العديد من الوصفات بشكل سلس وميسر”. وعبر الشيف نضال البريحي عن سعادته بإطلاق الكتاب قائلا: “سعيد بشراكتي مع مجموعة الدادا وتمثيلي لهم كسفير للعلامة التجارية للعديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية، فقد أثمرت هذه الشراكة عن إطلاق كتاب الطبخ الخاص بي والذي يجمع الوصفات المميزة والتي تعد سهلة التحضير لتساعد ربات البيوت ومحبي الطهي على إعداد أشهى الأطباق المتنوعة لترضي جميع الأذواق”.

وتشغل مجموعة الدادا للتجارة والاستثمار الوكيل الرسمي للعديد من العلامات التجارية في الاردن مكانة متقدمة في قطاع الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية، إذ تجلب الى السوق الاردني خيارات متنوعة من الأجهزة المنزلية الموثوقة ذات الجوده العالية والسعر المنافس.