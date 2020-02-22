مجموعة السلام العربي: اتفاق عمّان يبعث الأمل بوقف الحرب في اليمن

عمان- الغد- ثمنت مجموعة السلام العربي، اتفاق ممثلي أطراف النزاع في اليمن، خلال اجتماعاتهم في عمّان، على تبادل ما يزيد عن 1400 أسير.

وأعربت المجموعة في بيان، عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق بداية مباركة لبدء الأطراف اليمنية بحوارات جادة تتناول المسائل الرئيسية السياسية والعسكرية، وتعمل على حلها على قاعدة وحدة شعب اليمن و ترابه الوطني، والأتفاق على شكل ومضمون كيان سياسي جامع لكل اليمنيين، وتجاوز الآم مرحلة الأحتراب والدمار وصولاً الى أعادة الأمن والأستقرار و البدء بأعمار ما دمرته الحرب.

ولفتت المجموعة إلى أن التطورات الأخيرة الإيجابية وعلى رأسها سحب الأمارات قواتها من اليمن وأعلان السعودية وقف 98% من العمليات العسكرية، وما يرشح من اتصالات غير معلنة بين التحالف العربي وصنعاء، إضافة الى اتفاق عمّان الأخير، هي مقدمات مشجعة تتأمل بأن تتوج بإعلان شامل لوقف الحرب بين الأطراف المتحاربة وبدء حوارات عميقة وجادة تتناول الوضع اليمني برمته للوصول الى اتفاق شامل يحقق ما يربو إليه الشعب اليمني وكل العرب.

الموقعون على البيان:

1) الإمام الصادق المهدي- رئيس المنتدى العالمي للوسطية، رئيس وزراء السودان السابق- السودان.

2) الدكتور عبد السلام المجالي – رئيس جمعية الشؤون الدولية، رئيس وزراء الأردن السابق- الأردن.

3) المهندس سمير حباشنة- رئيس الجمعية الأردنية للعوم والثقافة، وزير الداخلية الأسبق- الأردن/منسق المجموعة .

4) عباس زكي- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – فلسطين.

5) المهندس فلح حسن النقيب – وزير الداخلية السبق – العراق .

6) رفيق عبد السلام بوشلاكة وزير خارجية تونس الأسبق ورئيس الدراسات الأستراتيجية والدبلوماسية .

7) نبيل ابن عبد الله / وزير سابق / المغرب .

8) الدكتور عدنان السيد حسين- رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً – وزير سابق – لبنان.

9) المهندس مروان الفاعوري- الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن.

10) الدكتور أكرم عبد اللطيف – عضو المجلس الوطني – فلسطين .

11) الشيخ قصي اللويس – رئيس مجلس القبائل السورية .

12) الدكتور حسن نافعة- كاتب ومفكر – أمين عام منتدى الفكر العربي الأسبق- مصر.

13) الدكتور عبد الحسين شعبان – كاتب ومفكر – العراق

14) د.عاطف مغاوري / كاتب ومفكر – مصر .

15) د.محي الدين المصري..مفكر وكاتب مندوب الاردن الدائم/مساعد مدير عام المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم سابقاً.

16) محمد عبد السلام العباني – رئيس المؤتمر الوطني الجامع الليبي.

17) سيف المسكري- مندوب عُمان في مجلس التعاون الخليجي بالرياض سابقاً- عُمان.

18) الأستاذ صالح قوجيل / عضو المجلس الوطني – الجزائر

19) الدكتور محمد طلابي- كاتب ومفكر – المغرب.