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مجموعة العشرين: النمو العالمي سينتعش والتوترات التجارية والجيوسياسية ضمن المخاطر

منذ ساعتين
قادة مجموعة العشرين يستعدون لالتقاط صورة خلال القمة في بوينس آيرس، الأرجنتين 2018- (رويترز)

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فوكوكا (اليابان) – ذكرت مسودة البيان الختامي لزعماء مالية مجموعة العشرين أن النمو العالمي سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسية.

ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم شؤون الاقتصاد في مدينة فوكوكا اليابانية وسط توتر تجاري متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.

وجاء في مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز ”النمو العالمي يستقر فيما يبدو ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020“.

وأضافت المسودة ”بيد أن النمو لا يزال منخفضا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت. وسنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات“.-(رويترز)

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