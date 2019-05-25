“مجموعة المطار” تستضيف قمة الشرق الأوسط وأفريقيا للطيران بتنظيم من “كابا”



عمان- أعلنت “مجموعة المطار الدولي” عن استضافتها قمة “الشرق الأوسط وأفريقيا للطيران” بتنظيم من مركز المحيط الهادئ للطيران (كابا) العام المقبل ولأول مرة في الأردن. وتعد القمة واحدة من بين مجموعة واسعة من الفعاليات التي ينظمها “كابا”؛ أحد أكثر المصادر موثوقية في العالم ضمن مجالات الذكاء في الطيران وقطاع السفر. وتم الإعلان عن هذه الاستضافة خلال لقاء القمة لهذا العام، والتي أقيمت في إمارة دبي في الفترة ما بين 29 و30 نيسان (ابريل) 2019.

وسيجمع الحدث، المقرر عقده في شهر آذار (مارس) المقبل، مئات الشخصيات البارزة من الخبراء وقادة القطاع وممثلين عن الجهات المعنية، والذين سيبحثون التوجهات الحالية والمستقبلية في قطاع الطيران، وسيناقشون الفرص والتحديات التي تشهدها منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، واللتان من المتوقع أن تشهدا أعلى معدلات نمو في القطاع على مستوى العالم أجمع. وكمنصة قوية لتبادل الرؤى والآراء والتوقعات المستقبلية للقطاع، ستسهم قمة “الشرق الأوسط وأفريقيا للطيران” 2020 في تعزيز مكانة الأردن كمركز رئيسي لاستضافة فعاليات بارزة ضمن قطاعات الطيران المحلية والإقليمية والعالمية التي تتسم اليوم بالحيوية والفاعلية العالية. وإلى جانب ذلك، سيكون لهذه القمة دور فعال في تطوير قطاع السياحة المحلي عبر الترويج للأردن بوصفه مقراً للمواقع التاريخية والطبيعية، والثقافة النابضة بالحياة، وكرم الضيافة الأصيل. وبهذه المناسبة، قال كيلد بنجر، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة المطار الدولي”: “سعداء للغاية باستضافتنا قمة “الشرق الأوسط وأفريقيا للطيران” بتنظيم من “كابا” العام المقبل، ما سيشكل فرصة مواتية لجميع الجهات المعنية بقطاع الطيران من جميع أنحاء العالم للالتقاء في الأردن وإيجاد أفكار وحلول جديدة للارتقاء بتجربة السفر في المنطقة بشكل عام. نتطلع لهذا الحدث المرموق وللنتائج الإيجابية التي سيحققها -بلا شك- لجميع الأطراف المعنية”.