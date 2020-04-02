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مجموعة المناصير تتبرع بـ250 ألف دينار لمواجهة فيروس كورونا

منذ 31 دقيقة
شركة المناصير

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عمان- أعلنت مجموعة المناصر من خلال شركة (المناصير للزيوت والمحروقات)، عن تبرع بقيمة ربع مليون دينار، دعما للجهود الحكومية والقوات المسلحة الأردنية، في مجابهة أزمة فيروس كورونا.
وقال مدير عام الشركة المهندس ياسر المناصير في بيان اليوم الخميس، إن هذ الدعم يأتي تنفيذا لتوصية رئيس هيئة المديرين المهندس زياد المناصير، موضحا أن نهج الشركة يتمثل في خدمة الوطن بكافة قطاعاته.
واوضح أنه تم الاتفاق مع الجهات المختصة حول آلية التنفيذ في إطار سعيها المستمر لخدمة المجتمع المحلي وانسجاما مع رؤيتها الانسانية والاجتماعية.
واضاف إن التبرع موزع على النحو التالي: 100 ألف دينار محروقات للقوات المسلحة الأردنية، و100 ألف دينار محروقات لوزارة الصحة، و50 ألف دينار لمبادرة “حساب الخير” التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والموجه لقطاع الحماية الاجتماعية.-(بترا)

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