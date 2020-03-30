مجموعة الوسيطة توفر “روبوتات تطهير UVD” لمكافحة كورونا في الأردن

عمان – الغد – وقعت مجموعة الوسيطة، وهي مجموعة إقليمية رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة، عقدًا حصريًا مع UVD Denmark of Robots “، وذلك لتأمين “روبوتات تطهير ذاتية القيادة” تعمل على تطهير وتعقيم مختلف المرافق بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والتعليمية والحكومية والتجارية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من أحدث خدمات مجموعة الوسيطة التي تتطلع إلى نشر هذه الروبوتات لتقديم خدمة التطهير والتعقيم لعملائها الرئيسيين في المستشفيات والسفارات والبنوك والفنادق والمكاتب والمدارس ومراكز التسوق في الشرق األوسط بدء من الأردن من أجل مساعدتهم في مكافحة انتشار فيروس الكورونا 19-COVID.

وتعمل الروبوتات على توفير مستوى عال من عمليات التطهير والتعقيم في أي مساحة تقوم على تأمينها، حيث تستطيع روبوتات UVD تغطية آلاف الأمتار المربعة في مئات المناطق في أقل من ساعتين بأقل جهد بشري أو بانعدامه.

ومجموعة الوسيطة هي مجموعة إقليمية لإدارة المرافق المتكاملة تقدم خدمات التموين والحراسة والغسيل والكي الصناعي والصيانة بالإضافة إلى إدارة المرافق والخدمات المساندة الداعمة لمختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن الصين طلبت مؤخرا مئات الروبوتات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك بدء من مركز المرض في ولاية ووهان الصينية.

كما يشار الى تأكيد أحد علماء الأحياء المجهرية الرائدين في المملكة المتحدة على فعالية روبوتات تطهير UVD ضد فيروس كورونا وكذلك جميع أنواع البكتيريا والفيروسات.