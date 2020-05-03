مجموعة “ام جي ام” للمنتجعات الفندقية تقترح استكمال “NBA”

لوس انجليس – تقدمت مجموعة “ام جي ام” للمنتجعات الفندقية باقتراح لرابطة دوري كرة السلة الاميركية لاستكمال الموسم الحالي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بوضع كافة فنادقها في مدينة لاس فيغاس بتصرف اللاعبين وعائلاتهم والاشخاص الذين يتعين تواجدهم خلال المباريات.

ويتضمن الاقتراح الذي كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” بقاء هؤلاء في حجر صحي في اماكن مخصصة لذلك في الفنادق ال13 التي تملكها شركة “ام جي ام”.

ويستطيع اللاعبون مزاولة تدريباتهم في 24 مركزا للمؤتمرات ستتحول الى قاعات لكرة السلة بينها 5 مراكز مجهزة بكاميرات من اجل السماح ببث المباريات على التلفزيون، وسيكون منتجع “مانديلاي باي” الذي يضم ثلاثة فنادق متصلة المقر الرئيسي لمشروع “ام جي ام” وهو يضم 4700 غرفة.

🏀MGM propose à la #NBA de terminer la saison… dans ses hôtels de Las Vegas !https://t.co/MIvPApnHO8 — NBAextra (@NBAextra) May 3, 2020

في المقابل، كشفت شبكة “اي اس بي ان” بان الرابطة تبحث عن منطقة للحجر الصحي مماثلة من الفنادق والملاعب في مدينة اورلاندو في منطقة خاصة من عالم ديزني.

وكانت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (ان بي ايه) ابلغت الاندية انها تعتزم السماح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية في منشآت فرقهم لكن ليس قبل الثامن من أيار/مايو في المناطق التي تسمح بها اللوائح الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه العديد من السلطات المحلية في الولايات بتخفيف الاجراءات حول طلب البقاء في المنزل على النشاط المهني غير الضروري.

وكانت جورجيا وأوكلاهوما من بين أولى الولايات التي تضم فرق مشاركة في دوري المحترفين التي خففت من لوائح الحجر الصحي، ما فتح الباب أمام التدريبات المحتملة في صالات رياضية وملاعب النادي، مع انتظار المزيد من الولايات لتحذو حذوها في الأيام المقبلة.

وتدرس الرابطة العديد من سيناريوهات العودة، ولكن لا يزال موضوع اكمال الموسم العادي قبل بدء التصفيات النهائية (بلاي أوف) غير مؤكد، وعلّقت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين المنافسات منذ 12 آذار/مارس الفائت بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز بفيروس “كوفيد- 19”. (أ ف ب)