مجموعة “بي ان” تعوّض مشتركي القنوات الرياضية بباقة الترفيه

الدوحة – في مبادرة تهدف إلى جلب المتعة والإلهام للعائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت شبكة beIN اليوم الأربعاء، تقديم مجموعة رائعة من الامتيازات للمشتركين في وقت تجتمع فيه العائلات في جميع أنحاء المنطقة للتكيف مع الحياة في المنزل وتتطلع لمستقبل أفضل.

وطرحت مجموعة “بي ان” مجموعة متنوعة من الامتيازات القيمة على المحتوى الترفيهي الرائد عالمياً الذي تقدمه لجميع المشتركين، والذي يتضمن إنتاجات بعض أكبر الاستوديوهات والشبكات في العالم.

واعتبارا من اليوم الأربعاء، سيتم تلقائيا تطبيق ما يلي وإضافته إلى حسابات المشتركين الحالية في beIN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون رسوم إضافية:

1- ستتم ترقية جميع الاشتراكات في باقة Sports إلى باقة Premium لضمان وصول كافة المشتركين إلى محتوى beIN الترفيهي وذلك حتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) 2020. حيث ستتيح هذه الترقية أيضاً الوصول إلى خدمة beIN CONNECT، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 8 دولارات شهرياً للاستخدام على خدمة beIN ON-DEMAND.

2- سيحصل جميع مشتركي باقتي Premium و Elite على رصيد إضافي لمرة واحدة بقيمة 50 دولاراً للاستخدام على خدمة beIN ON-DEMAND.

3- سيتم منح المشتركين الجدد في خدمة البث الفضائي ميزة التوصيل المنزلي مجاناً (أينما توافرت الخدمة) والحصول على العروض المذكورة أعلاه.

4- سيتم منح المشتركين الجدد في خدمة beIN CONNECT اشتراكاً إضافياً لمدة شهرين.

وتشمل قنوات الترفيه في beIN أفضل الأفلام والمسلسلات؛ التي تنتجها أكبر الاستوديوهات والشبكات في العالم مثل Warner Bros و Disney و Sony و Paramount و CBS و MIRAMAX. كما أعلنت beIN الأسبوع الماضي عن امتيازات ترفيهية مماثلة لمشتركي Digiturk في تركيا، لمساندتهم خلال بقائهم في المنزل.

ونظراً للظروف الراهنة المتمثلة بإيقاف مؤقت لجميع الأنشطة الرياضية المباشرة حول العالم، تواصل “بي ان” بثها حصريًا في الآونة الأخيرة لبعض المباريات الرياضية التاريخية التي لا تنسى في الآونة الأخيرة وذلك بشكل يومي.

ولأن beIN SPORTS تمتلك أكبر مجموعة من الحقوق الرياضية، فإنها ستستمر في بث البرامج الرياضية على مدار الأسابيع القليلة المقبلة. وستعرض جميع قنوات beIN SPORTS من HD1 إلى HD13 أفضل المباريات في عالم الرياضة، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم، وكأس الأمم الأفريقية، والدوري الإنجليزي الممتاز، و الدوري الإسباني LaLiga، والدوري الفرنسي Ligue 1، بالإضافة إلى NBA ، Tennis Grand Slams وغيرها . بالإضافة إلى ذلك، تمكنت beIN بشكل مبتكر من جعل الاختيار بيد المشتركين، حيث يمكن لهم التصويت واختيار مباريات كرة القدم التي يرغبون بمشاهدتها من ضمن قائمة قام باختيارها نجوم beIN.

وبالتوازي مع هذه الامتيازات، عقد فريق الإدارة في beIN عدة اجتماعات مع منظمة الصحة العالمية للمساهمة في جهود التوعية من خلال نشر الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا والوقاية منه وتجنبه على كافة منصات المجموعة والتي تغطي 43 دولة حول العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: “في هذا الوقت الصعب الذي نمر به جميعنا، نعرف أن العائلات في جميع أنحاء المنطقة يبحثون عما يلهمهم ويرفه عنهم ويخفف من معاناتهم بشكل إيجابي، ولأنها مرحلة صعبة على الجميع قررنا تقديم هذه الامتيازات والخدمات ذات القيمة الإضافية لمشتركينا”.

واضاف: “إن قائمة برامج الترفيه الخاصة بنا هي واحدة من بين الأفضل في العالم، لذلك فإننا سنقدمها لمشتركينا للاستمتاع بها ومساعدتهم على البقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط الذي قد يعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر، مما يزيد أيضاً من تقارب أفراد العائلة الواحدة في المنزل. وبصفتنا مجموعة بث عالمية”.

وأتم: “ندرك أيضاً مسؤوليتنا في نشر التوجيهات المتعلقة بفيروس كورونا وكذلك بث ونشر رسائل تدعو للأمل والإيجابية، ولهذا فإننا نفخر بمساعدة منظمة الصحة العالمية في العديد من المبادرات المهمة والملهمة. نحن جميعنا في beIN نريد أن نؤدي دورنا من خلال مساعدة مشتركينا للبقاء آمنين في منازلهم ورفع معنوياتهم في نفس الوقت”.