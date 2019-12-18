مجموعة رابحين جدد في سيتي مول بحملة “تسوَّق واربح”

عمان– مع اقتراب انتهاء العام الجاري 2019 وانتهاء حملة التسوق الأضخم “تسوّق واربح”، أعلن سيتي مول الوجهة المفضلة عن أسماء 7 رابحين جدد للجولة التاسعة.

ومع بداية موسم الأعياد، حصل كل من ميرنا حداد، لمياء الراعي، جاودة الداوود، رائد العباسي، شيرين نبابتة على قسائم شرائية بقيمة ألف دينار مما يتيح لهم فرص التسوق لأحبائهم من المحلات التجارية الموجودة في سيتي مول، بينما فاز حمزة الجراح ورغد زاده باشتراكات سنوية في جولدز جيم.

وما يزال بإمكان المتسوقين استغلال هذه الفرصة القيمة ليكونوا أحد الرابحين السبعة الشهريين لهذه الحملة عن طريق التسوق بقيمة 100 دينار أو أكثر وتسجيل فواتير الشراء عند مركز خدمة الزبائن إلى جانب فرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية العام؛ سيارة جاكوار F-PACE 2019 وذلك إن كان مجموع مشترياتهم طوال العام ألف دينار أو أكثر.