مجموعة رابحين جديدة مع سيتي مول بحملة “شو مخبيلك سيتي مول؟”

عمان- أعلن سيتي مول عن أسماء الرابحين بالجولة الرابعة من حملة التسوق الكبرى التي هي بعنوان «شو مخبيلك سيتي مول؟». تأتي هذه الحملة الضخمة المتاحة لجميع المتسوقين عن طريق تسجيل فواتيرهم الشرائية؛ حيث يتأهل من كان مجموع فواتيره 100 دينار وأكثر للشهر الواحد. وعليه تم سحب أسماء الفائزين بالجولة الرابعة من هذه الحملة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتصدر النتائج على النحو الآتي: قسيمة شرائية بقيمة 2,000 دينار حظيت بها لمى بياتي، قسيمة شرائية بقيمة 1,000 دينار فازت بها لبنى بايوق، وحازت كل من ميادة الطوال ورلى بشناق على اشتراك لمدة سنة في «جولدز جيم».