مجموعة شركات “BCI” توقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد الفلسطينية

عمان- سعياً منها لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المقدمة في فلسطين، وقعت شركة “بي سل” للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة التابعة لمجموعة شركات “BCI” مذكرة تفاهم مع سلطة النقد الفلسطينية، وذلك بحضور كل من محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “BCI” للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة سعيد برانسي.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتوفر لدى الشركة خدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد المطورة من سلطة النقد والتي توفر المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم من الأفراد والمؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة من خلال قاعدة بيانات يوفرها هذا النظام.

وقد علق سعيد برانس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “BCI” على توقيع مذكرة التفاهم، قائلاً: “انطلاقاً من توجه الشركة لتوفير التكنولوجيا وأجهزتها للجميع، تمكننا هذه الاتفاقية من رفد الأشخاص والمؤسسات بالموارد التقنية بسبل ميسرة فيما تسمح لنا بكل سهولة من التأكد من الحالة الائتمانية للمقترضين من أفراد ومؤسسات في السوق الفلسطيني”.

وأضاف: “نقدر لسلطة النقد جهودها الداعمة لتطوير بيئة العمل المصرفي والتي تعمل على إشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة لتقوم بحمايتها من التعثر وتحافظ على ديمومتها، فالأنظمة المالية التي توفرها لها دور محوري في مساعدة شركات القطاع الخاص على الحصول على التسهيلات الائتمانية بكل سهولة وطمأنينة، خصوصاً مع الوضع الاقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني”.

وقد نوه عزام الشوا محافظ سلطة النقد إلى نهج السلطة القائم بتشجيع القطاع الخاص وزيادة أعداد الشركات فيه، قائلاً: “نعمل في سلطة النقد على ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين؛ حيث ستتمكن الشركات من خلال نظام الاستعلام الائتماني الموحد من تعزيز قدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية”.

وأضاف الشوا “أن مذكرات التفاهم تلتزم بمبادئ السرية المصرفية؛ حيث ستتمكن الشركات من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بالاقتراض أو بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية”.

ومن الجدير ذكره أن مجموعة شركات “BCI” تسعى جاهدةً من خلال استراتيجياتها إلى تزويد العملاء بأحدث التقنيات والخدمات المختلفة التي تطرحها الشركة في الدول التي تتواجد بها في الأردن، فلسطين والعراق من خلال شركاتها “BCI” و”MultiCell” و”BNet” المتواجدة في تلك الأسواق.