مجموعة عرموش الاستثمارية تلبّي نداء الوطن بـ 395 ألف دينار

في إطار ما أعلنت عنه مجموعة عرموش الاستثمارية سابقاً من وقوفها صفاً واحداً إلى جانب الجهات الرسمية في جهودها لمكافحة جائحة كورونا ولمؤازرة عمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجيش الأبيض من العاملين بالقطاع الطبي وكوادر وزارة الصحة الأردنية الذين يعتبرون خط الدفاع الأول ضد هذا العدو الخطير؛ أعلنت المجموعة عن رفع قيمة تبرعاتها إلى 395 ألف دينار أردني، وأعادت التأكيد على استعدادها التام لتسخير كافة الإمكانات في سبيل إنجاح المساعي الحثيثة لإعادة نهضة الوطن وحماية المواطن.

ومن منطلق حسّه الوطني؛ أوعز السيد “أحمد عرموش” المدير التنفيذي للمجموعة إلى كافة العاملين والإداريين باتخاذ كل ما يلزم من خطوات من شأنها أن تساند الحكومة الرشيدة وكوادرها من الذين يتصدّرون هذه المواجهة، وأكد على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من واجب المجموعة الوطني، وإيمانها بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القطاع الخاص في دعم الجهود الرسمية لتجاوز الأردن هذه المحنة؛ وبذلك قدمت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – مبلغ 225 ألف دينار ، بالإضافة إلى تقديم 1000 وجبة يومياً للعاملين بالقطاع الطبي والجيش والأجهزة الأمنية، إلى جانب تسخيرها كافة الإمكانات لمؤازرة إجراءات السيطرة على هذه الجائحة، وإبدائها استعداد الكادر العامل من المتطوعين للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لسد أي حاجة لذلك. أما شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية فوصل تبرعها إلى 125 ألف دينار، ناهيك عن 45 ألف دينار أخرى قدمتها المجموعة في وقت سابق لصالح مبادرة “نوى” التابعة لمؤسسة ولي العهد والتي استهدفت دعم عمال المياومة من الذين توقفت أعمالهم بعد إجراءات الإغلاق الحكومية وفقاً لقانون الدفاع.

يشار إلى أن مجموعة عرموش الاستثمارية اتخذت مجموعة من الخطوات الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا ضمن منشآتها، ووضعت العديد من الخطط العملية للحفاظ على بيئة خالية من الأمراض وعلى سلامة كوادرها، وذلك وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً.