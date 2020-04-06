مجموعة عليان تتبرع بمبلغ 150 ألف دينار لصندوق “همة وطن”

عمان – الغد – تبرعت مجموعة عليان، الوكيل الرسمي لمركبات كيا وهيونداي وايسوزو وإطارات كومهو، بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ دينار وذلك دعما لصندوق “همة وطن” والذي انشئ بهدف دعم جهود المملكة في محاربة فيروس كورونا المستجد ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الدعم في اطار سعي المجموعة الى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهد الحكومي وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المملكة في محاربة فيروس كورونا المستجد ومواجهة اثاره على الاقتصاد الوطني.

وحول هذا التبرع صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة عليان، خالد عليان بأنه يأتي انطلاقاً من مسؤولية المجموعة المجتمعية وتقديراً منها لكافة القطاعات الحكومية المعنية والتي لم تدخر جهدا لحماية المملكة ومقدراتها، وأضاف بأن مجموعة عليان لن توفر جهدًا في دعم اي مبادرات من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ومحاربة الفايروس.