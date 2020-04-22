مجموعة فاين الصحية تضاعف قيمة صندوق الإغاثة الخاص بكورونا إلى مليوني دولار

عمّان- أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، عن مضاعفة المبلغ الذي خصصته لصندوق الإغاثة الخاص بأزمة فيروس كورونا إلى مليوني دولار لمساعدة المجتمعات المحلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نقل: اننا نشهد فترة صعبة مع تفشي وباء فيروس كورونا الذي أضر بالعديد من المجتمعات بشكل كبير، نظراً لعدم التوصل للقاح وعلاج للفيروس حتى الآن، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً أكبر مما كان متوقعاً، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرارنا بضخ مبلغ مليون دولار إضافي لصندوق الإغاثة لمواجهة كورونا.

ويوفر الصندوق المساعدات الإغاثية الضرورية للمجتمعات التي هي بحاجة ماسة لها خلال هذه الجائحة، وتتوزع على شكل مساعدات نقدية تقدم للحكومات ومختلف المؤسسات الخيرية، وأخرى عينية من منتجات فاين الصحية الأساسية. ويركز الصندوق في عمله بنحو أكبر على المجتمعات التي تعمل مجموعة فاين الصحية القابضة فيها، وتشمل الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين، جيمس لافيرتي، إن هذه الجائحة كارثة كبيرة على مستوى الدول والصناعات وحتى الأسر، وبالرغم من أن مساهماتنا الداعمة للمشاركة في تجاوز الأزمة تخطت حاجز مليون دولار، إلا أننا ارتأينا في فاين ضرورة تقديم المزيد.

وساهمت المجموعة بمبلغ 100 ألف دولار للحكومة في بداية ازمة كورونا، معززة مساهمتها لاحقا حتى وصلت إلى 850 الف دولار. (بترا)