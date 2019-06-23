مجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG) تروّج للأردن من بيروت

عمان-الغد- تصدرت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الأردن، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، دوراً ريادياً في الترويج إلى الأردن سياحياً، حيث نظم فريق عملها رحلة عمل إلى لبنان بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية أساسية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وقام الفريق من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بزيارة إلى بيروت دامت يومين؛ لاستكشاف أسواق عمل جديدة وجذب زبائن من مختلف المجالات لخلق المزيد من الحركة السياحية في الأردن وتحديداً إلى مؤسسات IHG كخيار للرفاهية والخدمة والأعمال.

من جانبه، قال مدير عمليات مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الأردن ولبنان اسامة مسعود إن الزيارة جاءت بهدف الترويج للأردن سياحياً اولاً، وابراز المنتج السياحي المتنوع التي تزخر به المملكة.

وأضاف مسعود أن الاماكن السياحية في الأردن تتمتع بأهمية كبيرة، لكن بحاجة إلى المزيد من الترويج والتسويق حول العالم، مشيراً إلى أن فريق عمل IHG استعد لهذه المهمة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، إيماناً من المجموعة انها جزءً من المكون السياحي الأردني.

وضم فريق عمل الـIHG الى بيروت مارك رين، مدير التجارة في الامارات، لبنان والاردن وافريقيا، أسامه مسعود مدير العمليات في لبنان والاردن، ومن فندق إنتركونتيننتال الأردن المدير العام كارلوس مالياروداكيس، فيلما غوميز مديرة المبيعات والتسويق ، فادي سمعان مدير المبيعات، وعالية غنطوس مديرة المؤتمرات والفعاليات.

وشارك الفريق أيضاً زياد فستق، مدير المبيعات والتسويق في فندق كراون بلازا عمان وعامر خوري مدير المبيعات في فندق ومنتجع كراون بلازا البحر الميت وهوليداي إن البحر الميت.

وفي ختام الرحلة البيروتية، أقيم حفل استقبال في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا بحضور نائبة السفير الأردني في لبنان السيدة وفاء تيم، حيث شكر فريق عمل الـ IHG زبائنه اللبنانيين المخلصين الذين يختارون دائما فنادق إنتركونتيننتال في الأردن عند كل زيارة، داعيين كل مسافر جديد إلى الاسنتفادة من الفرص والإمكانات والتمتع بكل المميزات التي تقدمها فنادق إنتركونتيننتال لناحية الخدمة الراقية والرفاهية.

وفي ختام الحفل، تابع الحاضرون باهتمام فيلماً وثائقياً حول الاردن كوجهة سياحية ودينية وطبية، إضافة إلى كونها وجهة عمل أساسية.