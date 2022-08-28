مجموعة كابيتال بنك تباشر بتقديم خدماتها وحلولها المصرفية في السوق السعودي من خلال المصرف الأهلي العراقي

(الأردن –عمّان 28 آب 2022(

أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن البدء بتقديم خدماتها المصرفية والمالية في السوق السعودي من خلال المصرف الأهلي العراقي التابع لها، وذلك بعد استكماله لكافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص افتتاح فرعه الأول في الرياض وبدء مزاولة أعماله المصرفية في السوق السعودي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التوسعية للمجموعة التي تعمل حالياً في الأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ويهدف المصرف الأهلي العراقي الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء السعودي والبنك المركزي السعودي والعراقي بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، إلى تشجيع وتسهيل التجارة بين العراق والمملكة العربية السعودية في ظل النمو المتزايد للصادرات بين البلدين، حيث سيتيح وجود هذا الفرع الفرصة للمصرف لتوسيع نطاق الخدمة المقدمة لعملائه من قطاع الشركات المتواجدين في الأردن والعراق والإمارات والسعودية، عن طريق تقديم الخدمات التجارية لهم بشكل مباشر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، عن فخره واعتزازه بمباشرة أول فرع تابع للمصرف الأهلي العراقي أعماله في السوق السعودي الذي يعد اليوم ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويمتلك فرصاً واعدة على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، مبيناً أن افتتاح الفرع يأتي ترجمة لاستراتيجية النمو والتوسع التي تنفذها المجموعة وتسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المصرفية العربية والإقليمية.

ولفت السالم إلى أن افتتاح أول فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية سيسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين العراق والسعودية من خلال بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع كبريات المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول، على أهمية تواجد المصرف في السوق السعودي وذلك لأهمية هذه الخطوة وانعكاساتها الإيجابية على البلدين الشقيقين، حيث أن المصرف يسعى لتكوين حلقة وصل لزيادة وتيرة النشاط التجاري بينهما، معرباً عن أمله في أن يصبح المصرف الشريك الأمثل للشركات السعودية والعراقية.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لفرع المصرف الأهلي العراقي في السعودية يزيد أبونيان، أن المصرف الأهلي العراقي وعبر تقديمه كافة الخدمات البنكية والتسهيلات المصرفية المتنوعة سيتمكن من تغطية القطاعات غير المستغلة في سوق التجارة السعودي، كما ستتاح الفرصة للمصرف لزيادة حصته السوقية من إجمالي التعاملات التجارية بين السعودية والعراق من خلال تقديم الخدمات لعملاء الشركات الاستراتيجيين وتسهيل تعاملاتهم التجارية.

وثمن أبو نيان الجهود المبذولة من قبل محافظي البنك المركزي السعودي والعراقي وفريقي العمل في البنكين لتقديم التسهيلات اللازمة لمباشرة المصرف الأهلي العراقي لأعماله في المملكة العربية السعودية، مقدماً شكره الى فرق العمل في السعودية والعراق، التي عملت بجد لإتمام كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بتواجد المصرف في المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز الخدمات والحلول التمويلية التي سوف يقدمها فرع المصرف في المملكة العربية السعودية هي؛ خدمات الحوالات لداخل وخارج السعودية، والاعتمادات الصادرة والواردة، وإصدار خطابات الضمان والكفالات، والتسهيلات المباشرة، وحسابات الودائع الثابتة للشركات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية للشركات السعودية الراغبة في تأسيس أعمال تجارية في العراق.

وعلى هامش زيارة وفد من مجموعة كابيتال بنك إلى المملكة العربية السعودية، التقى رئيس مجلس إدارة المجموعة معالي باسم خليل السالم، يرافقه وفد من الإدارة التنفيذية في المجموعة، بنائب محافظ البنك المركزي السعودي لشؤون الرقابة والتقنية الدكتور خالد الظاهر، ثمّن خلالها السالم جهود البنك المركزي السعودي في تسهيل عملية فتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة.

كما التقى السالم والوفد المرافق، رئيس بنك التصدير والصادرات والسعودي معالي سعد الخلب، لبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية، وفي مقدمتها رفع سقف التمويل الممنوح للمجموعة، وبما يعزز فرص التبادل التجاري بين السعودية والعراق.

وعقد وفد مجموعة كابيتال بنك كذلك اجتماعاً مع عدد من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، لتعزيز العلاقات المصرفية بين تلك البنوك ومجموعة كابيتال بنك.

واستغل الوفد تواجده في المملكة العربية السعودية، وعقد لقاءات مع العديد من العملاء المحتملين في السعودية، لتقوية العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق التعاون بين المصرف الأهلي العراقي ومجتمع رجال الأعمال والاقتصاديين في المملكة العربية السعودية.

وبهدف بحث سبل تسهيل التعاملات التجارية بين العراق والمملكة العربية السعودية، اجتمع الوفد مع رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الذكير، الذي أكد بدوره أهمية تذليل جميع العقبات وفي مقدمتها تسهيل المعاملات المصرفية والتي سيكون للمصرف الأهلي العراقي دور كبير فيها.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي وكابيتال بنك وقعا اتفاقية سقوف ائتمانية مع بنك التصدير والاستيراد السعوديSaudi Exim Bank بهدف دعم مستوردي السلع والمنتجات السعودية في الأردن والعراق، إضافة إلى دعم صادرات الشركات السعودية من خلال تمويل الشركات المستوردة.

كما وقع المصرف الأهلي العراقي عدة اتفاقيات لتمويل التجارة بين العراق والسعودية أهمها اتفاقية التمويل الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية SFD والتي منح الصندوق من خلالها المصرف سقوفا ائتمانية ليتم منح تسهيلات من خلالها للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية وقد تم استغلالها بالكامل.