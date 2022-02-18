مجموعة متوازنة لـ”صقور الأردن” في كأس آسيا 2022

خالد العميري

عمان – أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2022، التي سحبت أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي ستحتضن منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 24 تموز (يوليو) المقبل، عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة.

وحل المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب حاملة اللقب أستراليا واندونيسيا والسعودية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الصين تايبيه والصين وكوريا الجنوبية والبحرين، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات إيران واليابان وكازاخستان وسورية، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الهند ولبنان والفلبين ونيوزيلندا.

وينص نظام البطولة على أن تلعب فرق المجموعة الواحدة مع بعضها البعض بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ليتأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر.

ويلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما البعض بنظام “الكروس” في التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي، حيث يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، ليلعب الفائز من هذه المواجهة مع متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي، كما يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليلاقي الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الرابعة بالدور نفسه.

كما سيلعب ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الرابعة، ليلاقي الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الأولى، فيما يلعب ثالث المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، على أن يلاقي الفريق الفائز من هذه المواجهة، متصدر المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.

وتتأهل أربعة فرق عن الدور ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يلعب الفائزان على لقب البطولة، فيما يلعب الخاسران على الميدالية البرونزية.

وكانت النهائيات قد تم تأجيلها مرتين، بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تعود آخر بطولة آسيوية استضافتها إندونيسيا على صعيد الرجال إلى العام 1993، فيما كانت إندونيسيا أول منتخب ضمن تواجده في البطولة كونه مستضيف المنافسات، فتأهل 12 منتخبا من خلال التصفيات، و3 منتخبات هي الهند والسعودية والصين تايبيه، من خلال مباريات الملحق الخاص بأصحاب المركز الثالث في التصفيات.

وتجدر الإشارة، أن 6 منتخبات من قارتي آسيا وأوقيانوسيا، تتنافس على البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2023، باعتبار اليابان والفلبين من الدول المستضيفة التي تأهلت بشكل مباشر إلى المونديال، في الوقت الذي تنخفض فيه البطاقات إلى 5، حال حصول منتخب إندونيسيا على أحد المراكز الثمانية الأولى في نهائيات كأس آسيا.