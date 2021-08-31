مجموعة متوازنة لـ “صقور الأردن” في تصفيات “مونديال السلة”

خالد العميري

عمان – حل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة “صقور الأردن” في مجموعة متوازنة نسبيا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023، وذلك خلال مراسم سحب القرعة التي أقيمت بمدينة مايز السويسرية اليوم.

وضمت المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب المنتخب الوطني كلا من منتخبات لبنان وأندونيسيا والسعودية، حيث ستقام النوافذ الثلاث للمرحلة الأولى من التصفيات، خلال الفترة من 20 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تقام النافذة الثانية من 21 شباط (فبراير) إلى الأول من آذار (مارس) المقبلين، أما النافذة الثالثة فتقام خلال الفترة من 27 حزيران (يونيو) إلى 5 تموز (يوليو) المقبلين.