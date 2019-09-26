مجموعة متوازنة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما في كأس آسيا

عمان – الغد – سُحبت صباح اليوم الخميس قرعة النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم (المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020) والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 8 إلى 26 كانون الثاني (يناير) من العام القادم.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات، فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، وجاءت منتخبات قطر واليابان والسعودية وسورية في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

We’re definitely in for a treat come January! Here’s the #AFCU23 Finals draw results. Thoughts? pic.twitter.com/7qQveyn4SP — AFC (@theafcdotcom) September 26, 2019

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في النسخة المقبلة من كأس آسيا إلى أولمبياد طوكيو 2020، واذا كان المنتخب الياباني من بين المنتخبات الثلاث الأولى، فإن رابع البطولة سوف يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وكان المنتخب الوطني تأهل إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً بتصدره ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 7 نقاط، من فوزين على الكويت 2-1 وعلى قيرغيزستان 3-0 وتعادل ايجابي مع سورية 1-1.