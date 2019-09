مجموعة متوازنة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما في كأس آسيا

عمان – الغد – سُحبت صباح اليوم الخميس قرعة النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم (المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020) والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 8 إلى 26 كانون الثاني (يناير) من العام القادم.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات، فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، وجاءت منتخبات قطر واليابان والسعودية وسورية في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

