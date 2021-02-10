مجموعة متوازنة للوحدات والسلط.. وقوية للفيصلي بـ “درع الاتحاد”

خالد العميري

عمان – يفتتح فريقا سحاب والوحدات، عند الساعة 3 عصر يوم الثلاثاء 23 شباط (فبراير) الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، في إفتتاح الموسم الجديد 2021، فيما يلتقي فريقا البقعة والرمثا عند الساعة 6 مساء من نفس اليوم على ذات الملعب.

وكانت قرعة البطولة سحبت اليوم في مقر إتحاد كرة القدم، وتم توزيع الفرق على أربع مجموعات، بواقع ثلاثة فرق بكل مجموعة، حيث ضمت المجموعة الأولى: الوحدات، معان، سحاب، والمجموعة الثانية: الرمثا، الفيصلي، البقعة، المجموعة الثالثة: الجزيرة، الحسين، شباب الأردن، والمجموعة الرابعة: السلط، شباب العقبة، الجليل.

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما تم تحديد يوم 13 آذار (مارس) المقبل موعداً للمباراة النهائية.

وتم تقسم الفرق المشاركة في البطولة هذا العام إلى ثلاثة مستويات، وفقاً لترتيبهم في دوري المحترفين بالموسم الماضي 2020، حيث يضم المستوى الأول كلا من: الوحدات، الجزيرة، الرمثا والسلط، وبالمستوى الثاني: الفيصلي، الحسين، معان وشباب العقبة، وفي الثالث شباب الأردن، سحاب إلى جانب الصاعدين من دوري الدرجة الأولى الجليل والبقعة.

يذكر أن الجزيرة نال لقب النسخة الأولى من البطولة التي اقيمت بالعام 1981، فيما يعتبر الوحدات حامل لقب النسخة الأخيرة، هو الأكثر تتويجاً حتى الآن بـ 10 ألقاب، يليه الفيصلي بـ 7 ، ثم الرمثا 5.

– المجموعة الأولى: الوحدات، معان، سحاب.

– المجموعة الثانية: الرمثا، الفيصلي، البقعة.

– المجموعة الثالثة: الجزيرة، الحسين، شباب الأردن.

– المجموعة الرابعة: السلط، شباب العقبة، الجليل.