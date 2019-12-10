مجموعة متوازنة لممثل الأردن ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي

كوالالمبور – أوقعت القرعة نادي العهد اللبناني حامل اللقب في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يلعب العهد إلى جانب المنامة البحريني والجيش السوري والفريق الفائز من الدور التمهيدي.

قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

There you have it, the #AFCCup2020 Group Stage draw results! Which team are you supporting? pic.twitter.com/ZAOzPSmTv1 — #AFCCup2020 (@AFCCup) December 10, 2019

غرب آسيا

المجموعة الأولى

العهد (لبنان)

المنامة (البحرين)

الجيش (سوريا)

الفائز من الدور التمهيدي (عمان/فلسطين)

المجموعة الثانية

الفيصلي أو الوحدات (الأردن)

الأنصار (لبنان)

الكويت أو السالمية (الكويت)

الوثبة (سوريا)

المجموعة الثالثة

الرفاع أو المحرق (البحرين)

الجزيرة (الأردن)

الظفرة (عمان)

القادسية (الكويت)

وسط آسيا

المجموعة الرابعة

الاستقلال أو ريغار تاداز (طاجيكستان)

التين عسير (تركمانستان)

دوردوي (قرغيزستان)

الفائز من الدور التمهيدي (طاجيكستان/تركمانستان/قرغيزستان)

جنوب آسيا

المجموعة الخامسة

تشيناي أو غوا (الهند)

تي سي سبورتس (المالديف)

باشوندارا كينغز (بنغلادش)

الفائز من الدور التمهيدي (الهند/بنغلادش/بوتان/سريلانكا)

منطقة آسيان

المجموعة السادسة

هو تشي منه (فيتنام)

هواغانغ يونايتد (سنغافورة)

لاو تويوتا (لاوس)

الفائز من الدور التمهيدي (ميانمار وبروناي)

المجموعة السابعة

سيريز نيغروس (الفلبين)

ثان كوانغ نينه (فيتنام)

بالي يونايتد أو الممثل الثالث لإندونيسيا (إندونيسيا)

الفائز من الدور التمهيدي (لاوس/كمبوديا)

المجموعة الثامنة

تامبنيز روفرز أو غيلانغ (سنغافورة)

كايا ايلويلو (الفلبين)

شان يونايتد أو اياياوادي يونايتد (ميانمار)

الفائز من الدور التمهيدي (إندونيسيا/تيمور الشرقية)

شرق آسيا

المجموعة التاسعة

ووفو تاي بو (هونغ كونغ)

تاتونغ (الصين تايبيه)

ماست (ماكاو)

الفائز من الدور التمهيدي (هونغ كونغ/الصين تايبيه/منغوليا)