مجموعة متوازنة لممثل الأردن ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي

كوالالمبور – أوقعت القرعة نادي العهد اللبناني حامل اللقب في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي 2020.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يلعب العهد إلى جانب المنامة البحريني والجيش السوري والفريق الفائز من الدور التمهيدي.

قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

There you have it, the #AFCCup2020 Group Stage draw results!

Which team are you supporting? pic.twitter.com/ZAOzPSmTv1

— #AFCCup2020 (@AFCCup) December 10, 2019