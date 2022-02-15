مجموعة beIN الإعلامية تفتتح متجرها في الأردن

عمان-الغد- اعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والإعلام والترفيه، عن افتتاح متجرها الجديد في الأردن، وذلك في إطار حرص المجموعة على تسهيل وصول مشتركيها الحاليين والجدد لخدمات beIN الرياضية والترفيهية.

و قال حمد الجابر، مدير المبيعات الإقليمية لمجموعة beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” تُعد المملكة الأردنية الهاشمية سوقاً مهما لمجموعة beIN الإعلامية في المنطقة، حيث نكمل نطاق توسعنا. ونحن سعداء للغاية بتوفيرنا لعملائنا في الأردن سهولة الوصول الى عالمٍ واسعٍ من الرياضة والترفيه مع أحدث الأفلام العربية والأجنبية و أفضل الرياضات الإقليمية والدولية”.

وتعمل مجموعة beIN في 5 قارات وحول 43 دولة في العالم، من بينها 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبث قنواتbeIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 816 ساعة من المحتوى اليومي وذلك عبر 34 قناة. . ومن خلال استوديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، وشراكاتها طويلة الأمد مع مجموعة واسعة من أشهر الاستوديوهات العالمية مثل Sony Pictures Television وDreamWorks وDiscovery، تزود beIN مشتركيها بمجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات، مما جعل لها حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية.

وتمتلك beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية الرائدة في المجموعة، أكبر مجموعة من الحقوق الرياضية لأي شركة بث عالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل ذلك حقوق البث الحصرية لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا للسيدات، والدوري الانجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الاسباني، والدوري الفرنسي، وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022