مجهولون يجهزون على آخر 11 شجرة حرجية في منطقة صمد بالمزار الشمالي

احمد التميمي

اربد – أجهز مجهولون على 11 شجرة حرجية في منطقة صمد بلواء المزار الشمالي باربد هي ما تبقى من مئات الأشجار التي تم تقطيعها على مدار الخمس سنوات الماضية بفعل فاعل دون أن تتمكن الجهات الرسمية من تحديد هوية الفاعلين.

وقال الدكتور مالك البدور من سكان المنطقة ان مجهولين اجهزوا على ما تبقى من اشجار حرجية في المنطقة بعد ان كانت قبل سنوات تضم مئات من الاشجار الحرجية، مؤكدا ان تقطيع الاشجار بهذا الشكل تسبب بتحويل المنطقة الى منطقة جرداء خالية من الاشجار.

وطالب البدور بالتحقيق بحادثة تقطيع الاشجار بعد ان تم تقطيعها دون ان يقوم الفاعل بتحيمل الاحطاب، مؤكدا ان الاشجار كانت تشكل منظر جمالي للمنطقة وكانت قبل سنوات ملاذا للمواطنين في قضاء وقت فراغهم.