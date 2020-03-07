مجهولون يخترقون حساب وزير الدفاع الإسرائيلي على “تويتر”

القدس المحتلة- اخترق مجهولون، حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على موقع “تويتر”، ونشروا تغريدات على غرار “الحرية لفلسطين”، مع أعلام فلسطين وتركيا.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة “كان” العبرية الرسمية، في وقت مبكر من صباح السبت، عبر حسابها على “تويتر”.

ولاقى الخبر تفاعلا من إسرائيليين، تساءل بعضهم “إن كان بينيت، لم ينجح في حماية حسابه على تويتر، فكيف سيحمي إسرائيل؟”.

فيما قال الصحفي التقني بصحيفة “هآرتس” العبرية، ران بار زيك، إن منع اختراق حساب “تويتر” أمر سهل باستخدام خاصية التصديق الثنائي (Two- Factor Authentication).

وأضاف بار زيك عبر حسابه على تويتر: “إذا لم يكن بينيت، قد فعّل تلك الخاصية التي تستخدمها كل الشخصيات العامة، فذلك تقصير”.

ورغم استعادة وزير الدفاع الإسرائيلي حسابه المخترق، إلا أنه لم يعلق حتى الساعة 08:00 تغ، على عملية الاختراق.-(الأناضول)