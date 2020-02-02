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مجهولون يعتدون على جابي مياه في عمان

منذ ساعتين

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عمان– قالت شركة مياه الأردن “مياهنا :”إن احد الجباة العاملين في الشركة تعرض لاعتداء من قبل مجهولين، نهار الخميس الفائت، في منطقة حي نزال، في العاصمة عمان”.

وفي تفاصيل الحادثة التي رواها الموظف للشركة فإن شخصاً استدرجه خلال قراءته أحد عدادات المياه في المنطقة، لينهال عليه بالضرب برفقة مجموعة من الأشخاص المجهولين.

وأكد الموظف أن المعتدي وجه له سؤالا حول فصل عداد منزله الكائن في منطقة عين غزال الشهر الفائت، قبل أن يوجه له عدة لكمات على وجهه وفي أنحاء متفرقة من جسده، أدخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

وتتابع شركة “مياهنا” تطورات الحادثة مع الأجهزة الامنية والإدارية؛ تكريساً لسيادة القانون، إلى جانب تقديم كل ما يلزم طبياً وقانونياً للموظف المعتدى عليه، وعلى نفقة الشركة.

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