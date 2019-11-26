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مجهول يطلق النار بجامعة اليرموك ويثير هلعا بصفوف الطلبة والموظفين

منذ ساعتين

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أحمد التميمي

إربد- أثار مجهول أطلق عدة عيارات نارية بشكل عشوائي داخل جامعة اليرموك، حالة من الهلع والفزع في صفوف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة ظهر اليوم الثلاثاء.

وأبلغ مصدر امني حامعي “الغد” ان الطلبة فوجئوا بمجهول اثناء خروجه من كلية الحجاوي يطلق النار بشكل عشوائي دون ان يصيب احدا بأذى في وقت سادت فيه موجة تدافع من الطلبة للفرار من منطقة الحادث.

ووفق المصدر، فإن بعض افراد الامن الجامعي حاولوا اللحاق بالمجهول لإلقاء القبض عليه إلا أنهم لم يتكنوا من ذلك، وتم ابلاغ الاجهزة الامنية لفتح تحقيق بالحادث ومعرفة هوية الشخص.

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