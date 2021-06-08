محاجنة لـ”الغد”: الإفراج عن الدعجة والعنوز خلال ساعات

غادة الشيخ

عمان- توقع محامي المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية مصعب الدعجة وخليفة العنوز، المحامي خالد محاجنة لـ”الغد” الإفراج عن المعتقلين في الساعات القريبة المقبلة.

وأفاد أن السفارة الأردنية في تل أبيب تواصلت معه الساعة السابعة من صباح اليوم وأبلغته بالتوجه إلى المحكمة للسير في إجراءات الإفراج عن الدعجة والعنوز.

جاء ذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال برسالة خطية وصلت “الغد” نسخة منها تطلب من خلالها المحكمة إلغاء لائحة الاتهام بحق الدعجة والعنوز وإلغاء كافة مداولات التحقيق وبناء عليه نفذت المحكمة ذلك الطلب.

ونوه محاجنة أن النيابة العامة أخفت عنه كثيرا من مداولات التحقيق التي تتعلق بأساليب التحقيق التي مورست مع الدعجة والعنوز، قائلا يبدو أنها شعرت بأن الكشف عن أساليب التحقيق معهما سيعرضها لمشاكل ومساءلة.

وأكد أن الدورين السياسي والشعبي الأردني لعبا دوراً كبيراً في الإفراج عن الدعجة والعنوز.