محاسبون قانونيون يؤدون اليمين أمام وزيرة الصناعة والتجارة

عمان- الغد- أدى القسم القانوني أمام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين / رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية المهندسة مها علي أمس الاثنين ستة متقدمين لطلب مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لمزاولة المهنة وبحضور عمران التلاوي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وذلك بعد ان استكملوا متطلبات وشروط الحصول على الاجازة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003.

والمتقدمون هم كل: –

سعيد محمود علي أبو فروة.

أحمد أسامة محمد محمد

نبيل محمد حسن أبو قبع

طارق ميسره عزت نزال

محمد محمود عبد الرحمن

سيف خليل محمد المصري