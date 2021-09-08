محاضرة بـ”طريقة كتابة الخبر الصحفي” في مركز شباب قفقفا

جرش – الغد – نظم مركز شباب قفقفا ظهر الاربعاء، محاضرة بعنوان “طريقة كتابة الخبر الصحفي” وقدمتها الصحفية صابرين الطعيمات ووركزت على دور الشباب في تناقل الأخبار الموثوقة والإبتعاد عن الشائعات والأخرى الغير دقيقة وتثير الفتنة والضغائن في المجتمع وفق رئيس مركز شباب قفقفا إبراهيم الحراحشة .

وقال الحراحشة أن الدورة التدريبة تهدف إلى تعريف الشباب بطرقة كتابة الخبر الصحفي بشكل صحيح والإبتعاد عن نقل المعلومات الغير صحيحة والغير دقيقة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي التي تغزو المجتمع المحلي حاليا وتسبب مشاكل فيه.

وبين الحراحشة أن الشباب من أكثر الفئات إستخداما لوسائل التواصل الإجتماعي وتناقلا للإخبار ومن المهم توعيتهم بخطورة هذه الوسائل وطريقة إستخدامها بالشكل الصحيح ودون الإساءة لاي شخص أو جهة لتجنب الوقوع في المشاكل.

بدورها ركزت الصحفية صابرين الطعيمات في الدورة على طريقة كتابة الخبر الصحيح بالشكل الصحيح والأسلوب المهني الذي يساهم في نقل الحدث بطريقة صحيحة وبشكل موضوعي ومهني.

وأكدت أن الصحفي يحمل رسالة مجتمعية كبيرة تهدف إلى توعية الأجيال بخطورة تناقل الأخبار المغلوطة وتأثيرها على المجتمعات والأسر والدول ، لا سيما في ظل التطور السريع والنقل الأسرع للأخبار والمشاهدات والأحداث اليومية.

وتعتقد الطعيمات أن التركيز على فئة الشباب وتنمية مواهبهم وإمكانياتهم نحو الإتجاهات الصحية يخفف من حدة تناقل الشائعات والأخبار المغلوطة التي تعرض الشباب للمساءلة القانونية وتشتت افكارهم ومبادءهم وتحرف إتجاهاتهم الفكرية والعلمية.

وركزت على ضرورة تحمل مختلف الجهات المعنية مسؤولة توعية وتثقيف الشباب بهذه التقنيات وطريقة إستخدامها وطريقة كتابة الخبر وتداوله بشكل صحيح وبعيد عن المساءلة القانونية وإستغلال أوقات لافراغ بشكل مناسب وفعال.

ودار حوار موسع بين الشباب والصحفية ركز من خلاله المشاركين على طريقة كتابة الخبر الصحفي وطريقة تداول المعلومة الصحيحة وتنمية مواهب الكتابة لدى الشباب وحثهم على مليء وقت فراغهم بتنمية مواهبهم وقدراتهم وتطويرها من خلال مراكز الشباب .

[email protected]