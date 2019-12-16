محاضرة تدريبية حول “التربية الإعلامية والمعلوماتية” لموظفي “الأمانة”

عمان- الغد- عقدت إذاعة هوا عمان التابعة لأمانة عمان، اليوم الإثنين، محاضرة تدريبية بعنوان “التربية الإعلامية والمعلوماتية”، قدمها الإعلامي بكر الأمير، وشارك بها عدد من موظفي الأمانة بمختلف المناطق والدوائر في مركز الحسين الثقافي.

وقدمت المحاضرة، تعريفاً لمفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية، ومهاراتها الأساسية وهي؛ الوصول، التحليل، المشاركة، إلى جانب المفاهيم الأساسية المرتبطة بتعامل الجمهور مع الرسائل والمواد الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة.

وركزت المحاضرة على ضرورة التأكد من أن المحتوى الإعلامي الذي يستهلكه الجمهور يخدم الصالح العام وليس احتياجات وسائل الإعلام التي تبثه، وأنّ الرسائل الإعلامية يتم إنتاجها وفق مراحل، وقد تحمل وجهات نظر ضمنية أو تُصنع من أجل تحصيل الربح أو السلطة أو التأثير على آراء الجمهور لبناء مواقف واتجاهات معينة، ما يمثل بدوره خطراً على آلية تشكيل الرأي العام .

وقدم المدرب شرحاً لمعايير التحقق من مصداقية التغطية الصحافية وهي؛ الدقة، التوازن؛ الشمولية والتكامل، الوضوح، الحياد، الانصاف والنزاهة، الموضوعية، موضحاً آلية التحقق السريع من فحص مصداقية المحتوى الاخباري، مع عرض لمواد إعلامية فيها انتهاك للمعايير المهنية ومخالفات أخلاقية.

وتناولت المحاضرة أبرز التقنيات المستخدمة في التضليل الإعلامي، كالبروبوغندا، العناوين المصيدة، الخدعة، الدراسات العلمية، بالإضافة لمزايا وفوائد التربية الإعلامية على الأفراد والمجتمع.

وتعرف التربية الإعلامية والمعلوماتية بأنها، القدرات الأساسية (معارف ، قيم، مهارات) التي تسمح للمواطنين بالمشاركة مع مزودي المعلومات والمحتوى الاعلامي بشكل فعّال، وتطوير الفكر النقدي ومهارات التقييم للرسائل الاعلامية والتعلم المستمر اللازم ليصبح المواطن فاعلا في مجتمعه .كما أنها منهج للتعامل مع وسائل الإعلام ، ما يتيح للأفراد فهم وسائل الإعلام ومصادر المعلومات المعاصرة وتقييم الرسائل الاعلامية والمشاركة في انتاجها .

يشار إلى أن الزميل بكر الأمير، صحفي وإعلامي في إذاعة هوا عمان، حاصل على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث من معهد الإعلام الأردني، وهو مدرب معتمد في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية.