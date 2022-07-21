محاضرة توعوية بمستشفى الاستقلال حول مخاطر المخدرات

عقد قسم مطمئنة للصحة النفسية والإدمان في مستشفى الاستقلال، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، محاضرة توعوية حول المخاطر الصحية والاجتماعية للمخدرات وتأثيرها على المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يقام هذا العام تحت شعار “الأردن أقوى بأمنه”.

وتناولت المحاضرة- التي شارك فيها مجموعة من الأطباء المتخصصين في العلاج النفسي- أهمية التثقيف والتوعية من مخاطر المخدرات، وضرورة العمل المشترك للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وخلال اللقاء، قدمت إدارة مكافحة المخدرات آلية عملها في محاربة انتشار هذه الآفة، مشددة على أهمية تكامل دور المجتمع مع الدور الطبي والمجتمعي في محاربة الآفة وضرورة حماية المجتمع من المخدرات.

يشار إلى أن مستشفى الاستقلال أسس قسم مطمئنة للصحة النفسية والإدمان، وهو المركز الأول من نوعه والوحيد في مستشفيات القطاع الخاص ضمن منظومة طبية متكاملة بإدارة متخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في علاج الأمراض النفسية والإدمان، وكذلك قسم علم النفس الإكلينيكي، والعلاج الوظيفي، والخدمة الاجتماعية، كما تم استقطاب كوادر طبية وتمريضية ومساندة في كافة التخصصات.