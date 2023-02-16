محاضرة توعوية في الغد ضمن حملة “الأردن يتحدى السرطان”

بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان استضافت جريدة الغد محاضرة توعوية لموظفيها ركزت على أهمية اتباع نمط حياة صحية للوقاية من السرطان والأمراض غير السارية بالإضافة إلى توضيح طرق الوقاية وأساليب الكشف المبكر مع وصف أهم التحديات والمشاكل التي يمكن مواجهتها.

وتم تنفيذها عن طريق المحاضرة الدكتورة أسيل شخاترة، حيث سلطت الضوء خلال المحاضرة على أبرز مسببات السرطان، بالإضافة إلى استحداث الأسباب مع تقدم الحياة في مختلف المجالات وتطورها.

وأطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حملة وطنية توعوية تحت شعار “الأردن يتحدّى السرطان”، بمناسبة اليوم العالمي للسّرطان الذي يصادف 4 شباط من كل عام.

وبهذه المناسبة قالت سموها “إننا سنواصل مكافحة السرطان كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من حياتنا”.

وتهدف الحملة التي تستمر شهراً، إلى تشجيع اتّباع عادات صحية من أجل الوقاية من السرطان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات بقطاعاتها المختلفة على تغيير سلوكهم اليومي، لرفع مستوى وعي المجتمع بنمط الحياة الصحية، من خلال اتخاذهم خيارات للحد من مخاطر السرطان منها: تجنّب التدخين، واختيار الأغذية الصحية، وممارسة الرياضة، والاهتمام بالصحة النفسية.