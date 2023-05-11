محاضرة عن “آلام ومشاكل العظام والمفاصل عند كبار السن”، في منتدى الرواد

اقام منتدى الرواد الكبار اول من امس، محاضرة صحية حول “آلام ومشاكل العظام والمفاصل عند كبار ا لسن”، القاها كل من الاخصائية في العلاج الوظيفي سلام القبالي، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن مسدي.

مديرة المنتدى هيفاء البشير قالت إن هذه المحاضر هي باكورة محاضراتنا الصحية لهذا العام والتي يحرص المنتدى على إستضافة كل ماهو جديد وهام بالنسبة لأعضائة والأصدقاء لنكون بإستمرار حريصين على تقديم كل ماهو جديد ومفيد وصحي، ونسعد بوجود معالجين معا للحديث، عن موضوع هام يؤرقنا هو آلام العظام والمفاصل عند كبار السن، من اجل الحماية من الأصابات والمشاكل، فالعظام هي قوام جسد الإنسان.

فيما قدم المحاضرين، تعريف المناطق تشريحياً والإصابات الأكثر شيوعاً عند كبار السن، أنواع الآلام في هذه المناطق مثل “عضلية/عصبية”، وأهم التشخيصات المختلفة في هذه المناطق، وكيف يساعد العلاج التحفظي/ الطبيعي والوظيفي وما هي الوضعيات الصحيحة والخاطئة خلال الحياة اليومية (الجلوس والوقوف والنوم). تطبيق مجموعة من تمارين الحياة اليومية التي يمكن عملها “تمارين جماعية”.

ثم قدموا مجموعة من التمارين التي تحمي كبار السن من الاصابة وآلام العظام والمفاصل، وتعريف المناطق تشريحياً و الإصابات الأكثر شيوعاً عند كبار السن، وأنواع الآلام في هذه المناطق (عضلية/عصبية)، أهم التشخيصات المختلفة في هذه المناطق، كيف يساعدني العلاج التحفظي/ الطبيعي والوظيفي، ومتى نلجأ إلى الجراحة.

وثم تحدثوا عن الوضعيات الصحيحة والخاطئة خلال الحياة اليومية (الجلوس والوقوف والنوم)، تطبيق مجموعة من تمارين الحياة اليومية التي يمكن عملها (تمارين جماعية).