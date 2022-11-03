محاضرة فلسفية تناقش رؤية ومنهجية الجابري في التراث

عزيزة علي

عمان- ألقى مدير التعاون الدولي في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د. أحمد العجارمة محاضرة، أول من أمس، في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية، بعنوان “محمد عابد الجابري والتراث”.

قدم العجارمة تحليلا لاشتغالات الجابري في التراث، من خلال رؤيته ومنهجيته؛ حيث بدأ بتعريف التراث في الفكر العربي المعاصر، وتعرض المحاضرة إلى تعريف الجابري التراث وتحليل عناصر هذا التعريف وبماذا يتميز عن التعريفات التي قدمت للتراث من قبل المفكرين العرب المعاصرين.

ورأى المحاضر أن التراث يعد من أهم المفاهيم والقضايا التي انشغل بها الفكر العربي الحديث والمعاصر منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وما يزال النقاش حول التراث مستمراً إلى يومنا هذا، من خلال طرح مفاهيمه ومصطلحاته الإجرائية، ورصد قضاياه الفكرية والمنهجية، وإبراز إشكالياته العويصة رؤية وموضوعاً ومنهجاً. ويتمظهر ذلك بشكل واضح في مختلف حقول العلوم الإنسانية ومجالات المعرفة الأدبية والفنية والفكرية؛ نظراً لأهمية التراث العربي الإسلامي في بناء الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة معرفياً وفكرياً وتصورياً، ومدى دوره الكبير في الحفاظ على الهوية والذات والكينونة الوجودية، وكذلك نظراً لبعده الإستراتيجي في تحديد الانطلاقة الصحيحة من أجل تحقيق المشروع المستقبلي، وذلك بتشييد حداثة عقلانية متنورة، وذلك عبر ترسيخ ثقافة عربية أصيلة ومعاصرة.

ثم تحدث العجارمة عن معالجة الجابري للتراث من خلال التعريف بمفهوم التراث، فالجابري يعد من أبرز الباحثين في التراث والمشتغلين فيه في الفكر العربي المعاصر، ولعله يكون الأبرز بينهم وبشهادة كثير من الباحثين والدارسين، ولقد استحق هذه المكانة لما تميزت به بحوثه التراثية من جدة وأصالة في الوقت نفسه، أما الجدة فتتمثل في قدرته العجيبة على إبداع الأفكار وطرحها بقوة.

وأشار المحاضر إلى تعريف التراث عند الجابري من خلال كتابه “التراث والحداثة، دراسات ومناقشات”، مبينا أن الجابري يعالج في كتابه مفهوم التراث في دلالتيه اللغوية والاصطلاحية معاً، ويقارن هذا بالمدلول اللغوي لكلمة “تراث” في اللغات الأجنبية المعاصرة التي نستورد منها نحن العرب ويعني بها الإنجليزية والفرنسية، ثم بعد هذه المعالجة يقدم الجابري تعريفاً يسميه “إجرائياً” للتراث يستهل به قراءته التي يصفها بـ”المعاصرة” للتراث.

وتحدث المحاضر عن كيف كانت معالجة الجابري للتراث، من حيث الرؤية والمنهجية، موضحا أن مفهوم التراث عند الجابري، منطلق من مقارنته لما عليه هذا المفهوم لدى عدد من المفكرين العرب المعاصرين، ومن ثم أجابت هذه المحاضرة عن سؤال “مشروعية الاشتغال بالتراث من وجهة نظر الجابري”؛ حيث أبرز في هذا السياق، تلك الخصوصية التي يتمتع بها التراث العربي الإسلامي كما يتصورها الجابري، ثم حلل التعريف الذي وضعه الجابري للتراث.