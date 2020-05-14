محاضرة لحكام دوري المحترفين تستعرض 10 حالات تحكيمية

عمان – شارك حكام دوري المحترفين لكرة القدم في محاضرة جرت عبر تقنية الفيديو، بإشراف المحاضرين الدوليين والآسيويين عوني حسونة واسماعيل الحافي، بهدف الحفاظ على جاهزية الحكام في هذه الظروف التي تشهد توقفا للمنافسات والتدريبات بسبب جائحة كورونا.

وشارك 30 حكما في المحاضرة التي جرت مساء أمس الاربعاء، تم فيها استعراض عشر حالات تحكيمية مختلفة، شهدت تفاعلا ونقاشا بين الحكام والمحاضرين، ما اثرى مضمون المحاضرة.

وتأتي أهمية عقد مثل هذه المحاضرات في هذه الظروف الصعبة للحفاظ على جاهزية الحكام في الجوانب النظرية، لحين العودة للمنافسات الرسمية.

كما يسعى الحكام قدر الامكان للحفاظ على جاهزيتهم البدنية بشكل نسبي من خلال تدريبات فردية يومية، وشهدت المحاضرة نقاشا حول العديد من المواضيع التحكيمية مثل طبيعة المخالفات ولمسات اليد والاخطاء التكتيكية وغيرها من التفاصيل.