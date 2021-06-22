محاضرة لرئيس الوزراء الأسبق الروابدة في “عمان الأهلية” بمناسبة مئوية الدولة

عمان- بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية، واستكمالاً لسلسلة الفعاليات التي تقيمها جامعة عمان الأهلية احتفالاً بهذا المناسبة، تشرفت جامعة عمان الأهلية، أول من أمس، باستضافة دولة عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق الذي ألقى محاضرة بعنوان (الدولة الأردنية في 100 عام)، في مركز الحوراني للتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج.

رحب أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية بدولة الروابدة والوفد المرافق والحضور من مساعدين وعمداء ونواب ومشاركين عن بعد، واستهل حديثه بالإضاءة على مسيرة حياة الروابدة منذ تلقيه العلم وهو في سن الخامسة على يد الشيخ محمود الشياب مروراً بمرحلة الدراسة الجامعية في بيروت ووصولاً إلى دخوله نادي الوزراء وحمله حقائب وزارية مختلفة الى جانب رئاسة الوزراء، ليكون له الدور المهم في المئوية الأولى للدولة.

وتحدث دولة الروابدة عن الدولة الأردنية الحديثة التي بنيت بالإرادة والعزم، عبر مراحل النشأة والتطور والبناء، والخط الزمني لتأسيسها عبر السنين والمراحل التي مرت بها السلطات، وتطرق أيضاً إلى التحديات التي واجهتها المملكة الأردنية الهاشمية وعناصر القوة التي من أبرزها المشروعية للأسرة الهاشمية بالنسب النبوي، والإخلاص لرسالة الثورة العربية الكبرى، ومشروعية الإنجاز الوطني.

وفي نهاية حديثه، فتح باب المناقشة والاستفسارات مع أعضاء الهيئة التدريسية والحضور.

وفي الختام، قام أ.د. ساري حمدان رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة التذكارية تكريما لدولة عبد الرؤوف الروابدة.