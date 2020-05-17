محاضرون يُطالبون بصرف مستحقاتهم واتحاد الكرة يعد

خالد الخطاطبة

عمان – وعد اتحاد كرة القدم، بالعمل على صرف مستحقات المحاضرين الأردنيين، أو جزء منها على اقل تقدير، وبأسرع وقت ممكن خلال الأيام القليلة المقبلة، لمساعدتهم على الايفاء بمتطلبات الحياة في هذه الظروف الصعبة التي تتزامن مع جائحة كورونا.

وجاءت وعود اتحاد الكرة، بعد اتصال هاتفي من المحاضرين مع أمين عام الاتحاد سمر نصار، التي ثمنت الجهود الكبيرة التي يبذلها المحاضرون في الإشراف على العديد من الدورات التدريبية وفي مختلف المستويات، وبمشاركة مدربين عرب.

وشهد أول من أمس، مشاورات بين المحاضرين بشأن المستحقات المالية المتأخرة على الاتحاد، وضرورة الحصول عليها أو جزء منها في اقرب وقت، في ظل الظروف الصعبة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وخول عدد من المحاضرين أحد زملائهم للاتصال مع نصار، للمطالبة بالمستحقات المالية، مع التأكيد على الجهود التي يبذلونها خلال الدورات التدريبية الآسيوية التي تحظى دائما بمشاركة عدد كبير من المدربين.

وثمن أحد المحاضرين الذي فضل عدم الكشف عن هويته في الإعلام، الموقف الايجابي للاتحاد من مطلبهم المشرع، واستعداده للنظر في مطلبهم في اقرب وقت، تمهيدا لصرف جزء من مستحقاتهم قريبا.

وقال المحاضر: “سعدنا برد الأمين العام على مطالب المحاضرين، حيث أكدت نصار تقدير الاتحاد الكبير لجهود المحاضرين في عكس صورة حضارية عن الكفاءات الأردنية، إلى جانب دورهم في تأهيل عدد كبير من المدربين الأردنيين والعرب، من خلال الدورات الكثيرة التي يعقدها اتحاد الكرة، في إطار جهوده لتهيئة المدربين للعمل في الأندية والمنتخبات”.

وابدى أكثر من محاضر تفاؤله بامكانية صرف المستحقات في الايام القليلة المقبلة، لافتا إلى ضرورة هذه الخطوة لمساعدة الكثير من المحاضرين الذين يستحقون مبالغ مالية كبيرة على الاتحاد.

وأكد أحد المحاضرين أن خطوات الاتحاد في الايام الماضية بشأن التوجه لصرف جزء من مستحقات مدربي مراكز الواعدين في مختلف مناطق المملكة، يدعوهم للتفاؤل بامكانية الحصول على جزء من مستحقاتهم قريبا، مثمنين تأكيد الاتحاد على التوجه لصرف مستحقاتهم في اقرب وقت.

khaledkhatatbeh@alghad.jo