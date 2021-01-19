محافظات الشمال الأوفر حظاً بمعدلات الهطول المطري

عمان- الغد- أظهر تقرير نشرته إدارة الأرصاد الجوية، أن محافظات الشمال، سجلت أعلى كمية امطار منذ بدء الموسم المطري وحتى يوم أمس الاثنين.

وأشارت الإدارة في تقرير إلى أن كميات الأمطار متفاوتة حتى المنخفض الأخير في بعض المحطات التابعة للارصاد الجوية في شمال ووسط وجنوب المملكة.

ويشير التقرير الى أن محافظات الشمال كانت الأوفر حظاً بمعدلات الهطول المطري، يليها الأغوار الشمالية، والأغوار الوسطى، والعقبة، والمناطق الوسطى الشرقية.

وسجلت منطقة الغباوي، أعلى معدل هطول مطري في المملكة منذ بداية الموسم، بنسبة 109%.