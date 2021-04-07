محافظة: أشخاص أصيبوا بكورونا 3 مرات في الأردن

عمان – قال أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الموجة الثانية من فيروس كورونا أصابت أزيد من 300 ألف شخص في الأردن.

وبين في حديثه لـ” هلا أخبار” الثلاثاء، أن هذا العدد للمصابين الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، وأن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وأضاف أن الموجة الثانية من المتوقع أن تنتهي خلال 3-5 أسابيع.

وحول إن كان هنالك مؤشرات على حدوث موجة ثالثة، قال محافظة، إن ما يساعد على نشوء الموجة هو وجود أشخاص مستعدين للإصابة، مبيناً أن زيادة أعداد الإصابات وتسريع برنامج التطعيم هما العاملان المحددان لحدوث مثل هذه الموجات.

ونوه المحافظة في حديثه إلى أن هنالك حالات شخصت إصابتها بالفيروس لـ3 مرات في الأردن، أولها كان خلال الأشهر الممتدة من نيسان إلى حزيران العام الماضي، ثم في الموجة الأولى خلال شهري تشرين الأول والثاني، والمرة الثالثة خلال الموجة الحالية.-(هلا اخبار)